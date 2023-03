Voici comment Paulina Rubio communique avec sa défunte mère Susana Dosamantes

Supplémentaire

La chanteuse Paulina Rubio a révélé comment elle maintient la communication avec sa mère décédée.

©Getty ImagesPaulina Rubio a révélé comment elle communique avec Susana Dosamantes

Malgré le fait que Susana Dosamantes est décédée en juillet 2022, la chanteuse Paulina Rubió a raconté comment ils sont restés en contact avec sa défunte mère.

Le chanteur a assisté au programme Aujourd’huioù ils se sont souvenus de Dosamantes, qui était aussi une actrice bien connue et, En plus de promouvoir sa chanson la plus récente, Ce n’est pas ma faute« la fille dorée » a partagé comment elle reste en contact avec sa mère.

Au cours de l’émission télévisée, Paulina a révélé qu’elle communiquait avec sa mère par un dialogue direct avec elle: »C’est intéressant, certaines personnes à la maison ont aussi eu des pertes et petit à petit. Il faut faire des choses qui nous font sourire, bronzer, danser, cuisiner, couper les cheveux de quelqu’un, tous les outils que la pandémie nous a finalement donnés pour survivre« .

Paulina Rubio s’est adressée au duel et a déclaré que la phrase « C’est pas ma faute » qui donne son nom à sa chanson la plus récente est aussi une manière de se réaffirmer sous tous ses aspects: »il y a beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de pertes et pas seulement de deuil, mais nous devons essayer de nous distraire, de comprendre que la vie est une, qu’elle est courte et que ce n’est pas de ma faute et je veux faire cet exercice amusant« .

Dans le programme, ils se sont également souvenus lors d’une autre émission de Aujourd’huiSusana Dosamantes et Paulina Rubio étaient ensemble, après quoi la chanteuse a été émue et a déclaré que sa mère était partie « comme une étoile filante et sans trop demander« .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?