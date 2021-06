Voici comment Ninja Gaiden Sigma 2 commence dans la PS4 Master Collection

Katanas, shurikens… On vous montre les premières minutes de Ninja Gaiden Sigma 2 dans sa Master Collection pour PlayStation 4.

Contrairement à Ninja Gaiden, sa deuxième partie est bonne. Dans cet épisode, Team Ninja a bien fait ses devoirs et a apporté un bon Hack & Slash. Dans la vidéo que vous avez ci-dessous, vous pouvez voir les premières minutes de Ninja Gaiden Sigma 2, un jeu qui a son histoire.

Ninja Gaiden 2 fait mieux que son premier opus. Si vous ne savez pas pourquoi je critique autant le premier jeu 3D de la saga qui est né sur Xbox, je vous recommande de visiter ce lien. Cette deuxième partie, sous la baguette de Tomonobu Itagaki, est venue exclusivement pour Xbox 360.

Quelque chose qui m’a rendu particulièrement drôle lors de sa promotion en Espagne, c’est que Microsoft a vendu Itagaki comme « Le Tarantino des jeux vidéo ». Quelque chose qui n’a été dit que parce que Ninja Gaiden 2 était très sanglant, car dans l’histoire et la personnalité de Ryu Hayabusa, les choses sont toujours floues.

Les premiers gameplays, images et autres du jeu nous montraient un Ryu se coupant les membres comme un fou alors que beaucoup de sang éclaboussait la scène. C’était quelque chose de spectaculaire, mais dans Ninja Gaiden Sigma 2, ils ont décidé de le supprimer. Parce que? Eh bien, on ne le sait pas, mais pour la version PlayStation 3 du jeu, nous avions un jeu très léger en sang rouge.

La version qu’ils ont mise dans Ninja Gaiden: Master Collection est la version Sigma 2. Selon Tecmo Koei et Team Ninja, c’est parce que le jeu NG2 est irrécupérable. C’est-à-dire qu’ils ont perdu le code et l’ont un peu gâché.

Bon jeu avec quelques « mais »

Cette deuxième partie des aventures de Ryu Hayabusa éliminant ninjas et démons est bien meilleure que Ninja Gaiden. Mais avec Itagaki aux commandes, il continue d’avoir certaines choses négatives qu’il porte avec lui.

Certains scénarios et ennemis que nous avons vus dans l’épisode précédent se répètent. Était-il vraiment nécessaire de remettre le poisson fantôme volant en place ? Nous avons aussi ce genre de mélange que Team Ninja aime tellement de Ryu allant d’un bout à l’autre de la planète et combattant des ennemis de toutes sortes et de toutes formes. Et bien que les mouvements de Ryu Hayabusa soient incroyables, très fluides et rapides, le ninja du Dragon Clan est toujours très fade.

Cela arrive aussi aux boss finaux du jeu. Presque tous les Hack & Slash ont un patron, un ennemi juré, un rival dont il faut se souvenir. Ou au moins une confrontation finale qui mérite d’être rappelée, mais Ninja Gaiden 2 n’a rien de tout cela. Au dessus dans la partie finale le rythme baisse un peu.