Voici comment Millie Bobby Brown a changé à travers Stranger Things

La vie de Millie Bobby Brown a radicalement changé depuis son apparition en tant que Eleven dans le hit Netflix Stranger Things. Bien que les débuts aient eu lieu il y a à peine cinq ans, depuis lors, la vie de la jeune femme a pris un tournant impressionnant pour la positionner parmi les actrices les plus importantes au monde. Sa carrière n’a pas été la seule à être modifiée car, en raison de son âge, son apparence a été complètement transformée dès la première saison de la série. Découvrez comment il a grandi à travers le rôle et comment il passera à la saison quatre. Épingle de sûreté!

La Londonienne a été sélectionnée pour le personnage qui l’a rendue célèbre quand j’avais à peine 12 ans. En 2016, Il a fait son apparition dans le premier opus et a surpris tout le monde avec sa performance. Son petit corps et son visage de fille étaient parfaits pour le rôle, mais au fur et à mesure que la série progressait, tout a changé.

Déjà dans la deuxième saison, Millie avait 13 ans et son personnage lui a permis de se développer encore plus devant la caméra. Si dans les premiers épisodes il a eu une grande participation, mais peu de dialogues, au fur et à mesure des chapitres, cela changeait et il finissait de s’imposer comme la star du programme.

Le premier grand changement d’apparence s’est produit dans le troisième opus. Il a fallu deux ans pour la sortie et l’adolescente avait considérablement grandi. A 15 ans, il avait déjà une physionomie beaucoup plus large. De plus, Eleven a également accompagné cette évolution et ce n’est que dans la manière de s’habiller qu’il y avait une différence.

Le problème s’est produit en 2020 lorsque tout était prêt pour commencer le tournage de la saison 4 et aurait dû être suspendu en raison de la pandémie de coronavirus. Bobby Brown, comme ses collègues, a dû attendre sept mois pour reprendre le tournage seulement en octobre. L’actrice poursuit actuellement son travail d’enregistrement à Atlanta et a eu 17 ans en février.

Cette situation constituera un défi pour les écrivains Matt et Ross Duffer car ils devront expliquer le passage remarquable du temps entre une saison et une autre. En haut, Millie est devenue une femme autonome et à cette époque, il a joué dans des films comme Enola Holmes Oui Godzilla VS. Kong, en plus de grandir dans son rôle de femme d’affaires.