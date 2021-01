Voici comment mettre Snapchat en mode sombre

Voici comment activer le mode sombre de Snapchat sur iPhone.

Enfin, Snapchat a répondu aux prières de ses utilisateurs et les a bénis avec le mode sombre.

Nous sommes tous sur nos téléphones plus que jamais auparavant, il n’est donc pas surprenant que le mode sombre soit devenu de plus en plus populaire car il protège vos yeux de la dureté de la blancheur éclatante de votre écran. Apparemment, cela améliore également la durée de vie de la batterie et la productivité.

Instagram et Twitter ont déjà des options de mode sombre et maintenant Snapchat a suivi. Voici comment vous pouvez l’utiliser.

Comment activer le mode sombre de Snapchat. Image: Snapchat, How-To Tech via YouTube

Comment mettre Snapchat en mode sombre

1) Vous devez d’abord ouvrir l’application Snapchat. N’oubliez pas de vous assurer que vous utilisez la dernière version de l’appareil.

2) Cliquez sur votre photo de profil, qui devrait être en haut à gauche de votre écran.

3) Appuyez sur « Paramètres » et faites défiler jusqu’à « Apparence de l’application » et sélectionnez-le.

4) Il devrait y avoir trois options disponibles: « Match system », « Always light » et « Always dark ». Cliquez sur « Toujours sombre » et le mode sombre devrait maintenant être activé.

5) Si votre téléphone est de toute façon réglé en mode sombre, vous pouvez choisir « Match system » et Snapchat correspondra aux paramètres du mode sombre de votre appareil.

Voici la mauvaise nouvelle: le mode sombre de Snapchat n’a pas encore été déployé pour tout le monde. Le mode sombre n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs d’iPhone XR en Australie et pour certains aux États-Unis. Si c’est un succès, alors il ne fait aucun doute que Snapchat le déploiera bientôt dans plus de pays et sur Android.

Utiliserez-vous le nouveau mode sombre de Snapchat? Tweetez-nous @popbuzz et faites-nous savoir!

