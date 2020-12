Voici comment les gènes déterminent les traits de votre visage

À emporter

Une nouvelle étude révèle que plus de 130 régions de l’ADN humain jouent un rôle dans la sculpture des traits du visage.

Le nez est la caractéristique du visage la plus influencée par vos gènes.

Comprendre le lien entre des gènes spécifiques et des traits du visage pourrait être utile pour traiter les malformations du visage ou pour l’orthodontie.

Vous pourriez penser qu’il est assez évident que l’apparence de votre visage est déterminée par vos gènes. Il suffit de regarder dans l’album photo de famille et d’observer le même nez, les mêmes yeux ou le même menton sur vos grands-parents, cousins, oncles et tantes. Peut-être avez-vous vu ou connaissez-vous une personne atteinte d’un syndrome génétique – qui résulte souvent d’une altération dommageable d’un ou plusieurs gènes – et remarqué les traits du visage souvent distinctifs.

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que, jusqu’à très récemment, les généticiens ne savaient pratiquement pas quelles parties de notre ADN étaient liées même aux aspects les plus élémentaires de l’apparence du visage. Cette lacune dans nos connaissances était particulièrement irritante puisque l’apparence du visage joue un rôle si important dans les interactions humaines de base. La disponibilité de grands ensembles de données combinant des informations génétiques avec des images faciales pouvant être mesurées a rapidement accéléré le rythme des découvertes.

Alors, que savons-nous de la génétique de l’apparence du visage? Pouvons-nous prédire de manière fiable le visage d’une personne à partir de son ADN? Quelles sont les implications pour la santé et la maladie? Nous sommes un anthropologue et un généticien humain dont la recherche se concentre sur la découverte des facteurs biologiques qui sous-tendent les similitudes et les différences dans l’apparence du visage chez les humains.

Combien de gènes sont associés à l’apparence du visage?

Nous n’avons toujours pas de réponse complète à cette question, mais des travaux récents publiés dans Nature Genetics par notre équipe de recherche collaborative ont identifié plus de 130 régions chromosomiques associées à des aspects spécifiques de la forme du visage. L’identification de ces régions est une première étape essentielle pour comprendre comment la génétique affecte nos visages et comment ces connaissances pourraient avoir un impact sur la santé humaine à l’avenir.

Nous avons accompli cela en scannant l’ADN de plus de 8 000 individus pour rechercher des relations statistiques entre environ sept millions de marqueurs génétiques – des emplacements connus dans le code génétique où les humains varient – et des dizaines de mesures de forme dérivées d’images faciales en 3D.

Lorsque nous trouvons une association statistique entre une caractéristique faciale et un ou plusieurs marqueurs génétiques, cela nous renvoie à une région d’ADN très précise sur un chromosome. Les gènes situés autour de cette région deviennent alors nos principaux candidats pour les traits du visage comme la forme du nez ou des lèvres, surtout si nous avons d’autres informations pertinentes sur leur fonction – par exemple, ils peuvent être actifs lorsque le visage se forme dans l’embryon.

Alors que plus de 130 régions chromosomiques peuvent sembler être un grand nombre, nous ne faisons probablement qu’effleurer la surface. Nous nous attendons à ce que des milliers de ces régions – et donc des milliers de gènes – contribuent à l’apparence du visage. Beaucoup de gènes de ces régions chromosomiques auront des effets si petits que nous n’aurons peut-être jamais assez de puissance statistique pour les détecter.

Que savons-nous de ces gènes?

Lorsque nous examinons collectivement les gènes impliqués dans ces plus de 130 régions d’ADN, des modèles intéressants sont apparus.

Votre nez, qu’on le veuille ou non, est la partie de votre visage la plus influencée par vos gènes. Il n’est peut-être pas surprenant que des zones comme les joues, qui sont fortement influencées par des facteurs liés au mode de vie comme le régime alimentaire, présentent le moins d’associations génétiques.

La manière dont ces gènes influencent la forme du visage n’était pas du tout uniforme. Certains gènes, nous avons trouvé, avaient des effets très localisés et affectaient des parties très spécifiques du visage, tandis que d’autres avaient des effets larges impliquant plusieurs parties.

Nous avons également constaté qu’une grande partie de ces gènes sont impliqués dans les processus de développement de base qui construisent notre corps – la formation osseuse, par exemple – et, dans de nombreux cas, sont les mêmes gènes qui ont été impliqués dans des syndromes rares et des anomalies faciales comme la fente palatine. .

Nous avons trouvé intéressant qu’il y ait un degré élevé de chevauchement entre les gènes impliqués dans le développement du visage et des membres, ce qui peut fournir un indice important sur les raisons pour lesquelles de nombreux syndromes génétiques sont caractérisés à la fois par des malformations de la main et du visage. Dans une autre tournure curieuse, nous avons trouvé des preuves que les gènes impliqués dans la forme du visage peuvent également être impliqués dans le cancer – une découverte intrigante étant donné les preuves émergentes que les personnes traitées pour un cancer pédiatrique présentent des caractéristiques faciales distinctives.

Quelqu’un peut-il prendre mon ADN et construire une image précise de mon visage?

Il est peu probable qu’aujourd’hui, ou dans un avenir prévisible, quelqu’un puisse prélever un échantillon de votre ADN et l’utiliser pour construire une image de votre visage. Prédire l’apparence du visage d’un individu, comme tout trait génétique complexe, est une tâche très difficile.

Pour mettre cette affirmation en contexte, les plus de 130 régions génétiques que nous avons identifiées expliquent moins de 10% de la variation de la forme du visage. Cependant, même si nous comprenions tous les gènes impliqués dans l’apparence du visage, la prédiction resterait un défi monstrueux. En effet, les traits complexes comme la forme du visage ne sont pas déterminés en résumant simplement les effets d’un groupe de gènes individuels. Les traits du visage sont influencés par de nombreux facteurs biologiques et non biologiques: âge, régime alimentaire, climat, hormones, traumatisme, maladie, exposition au soleil, forces biomécaniques et chirurgie.

Tous ces facteurs interagissent avec notre génome de manière complexe que nous n’avons même pas commencé à comprendre. Pour ajouter à cette image de complexité, les gènes interagissent les uns avec les autres; c’est ce qu’on appelle «épistasie», et ses effets peuvent être complexes et imprévisibles.

Il n’est donc pas surprenant que les chercheurs qui tentent de prédire les traits du visage individuels à partir de l’ADN n’aient pas réussi. Cela ne veut pas dire qu’une telle prédiction ne sera jamais possible, mais si quelqu’un vous dit qu’il peut le faire aujourd’hui, vous devez être très sceptique.

Comment la recherche reliant les gènes et les visages pourrait-elle profiter aux humains?

L’un des développements les plus passionnants de la médecine au 21e siècle est l’utilisation de l’information génétique des patients pour créer des plans de traitement personnalisés, dans le but ultime d’améliorer les résultats de santé.

Une meilleure compréhension de la manière dont les gènes influencent le moment et le taux de croissance du visage pourrait être un outil précieux pour planifier des traitements dans des domaines comme l’orthodontie ou la chirurgie reconstructive. Par exemple, si un jour nous pouvons utiliser la génétique pour aider à prédire quand la mâchoire d’un enfant atteindra son potentiel de croissance maximal, les orthodontistes pourront peut-être utiliser cette information pour aider à déterminer le moment optimal pour intervenir pour un effet maximal.

De même, la connaissance de la façon dont les gènes fonctionnent individuellement et de concert pour déterminer la taille et la forme des traits du visage peut fournir de nouvelles cibles moléculaires pour les thérapies médicamenteuses visant à corriger les déficits de croissance du visage.

Enfin, une meilleure connaissance des gènes qui construisent les visages humains peut nous offrir de nouvelles connaissances sur les causes profondes des malformations faciales congénitales, qui peuvent avoir un impact profond sur la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles.

Cet article est republié à partir de La conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.

Suivez toutes les questions et débats d’Expert Voices – et participez à la discussion – sur Facebook et Twitter. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’éditeur.