Voici comment les acteurs et les fans réagissent au retour confirmé de Luis Miguel

La nouvelle que tout le monde attendait! Netflix a officiellement confirmé la date de la première de la deuxième saison de la série de Luis Miguel. L’annonce a fixé une date limite pour la suite de l’histoire à partir de sa première partie en 2018. Les acteurs de la distribution et les fans du programme n’ont pas pu contenir leur joie à la bonne nouvelle et l’ont exprimée sur les réseaux sociaux.. Découvrez les meilleures réactions!

« Plus le soleil brille, plus les ombres sont sombres. Luis Miguel, la série revient sur Netflix. Un nouveau chapitre tous les dimanches à partir du 18 avril », était le message que le géant du streaming a choisi d’informer sur deux aspects importants: la date de sortie et la périodicité des épisodes. Contrairement à ce qui est habituel pour le service de streaming, ce seront des premières hebdomadaires comme dans la saison 1.

Diego Boneta a été l’un des premiers à se manifester et a publié la vidéo Netflix en anglais et en espagnol. Deux autres artistes de la distribution ont indiqué leur bonheur sur leurs réseaux sociaux. César Bordon (Hugo López) et Teresa Ruiz (Azucena) a également partagé l’avance avec la confirmation de la date. « Oui, quelle grande joie »a ajouté l’acteur argentin qui aura moins de participation car son personnage est décédé en 1993.

Les fans ont également indiqué leur jubilation à la suite de un cadre qui prendra 1008 jours pour arriver en raison de la contingence de la pandémie. «Voir qu’il y a déjà une date pour #LuisMiguelLaSerie est la chose la plus intéressante qui m’est arrivée ce jour-là», était le ton des commentaires qui ajoutaient également des mèmes amusants.

Parmi les réactions sont également apparus des fans de Macarena Achaga. L’actrice jouera le rôle de Michelle Salas dans la deuxième saison et c’est plus de 1,7 million d’abonnés sur Instagram ont célébré leur apparition dans la série Netflix.