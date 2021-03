Voici comment l’équipe Spider-Man 3 gère les masques et la distance sociale sur le plateau

Les nouvelles mesures de distanciation sociale mises en œuvre dans le monde entier ont été un cauchemar pour les tournages de films, car les coûts de mesures sanitaires de grande ampleur sont exacerbés par la difficulté de tourner avec le moins de monde possible sur le plateau. Dans une interview avec USA Today, Tom Holland a décrit la tâche ardue du tournage Spider-Man: pas de retour à la maison tout en respectant les règles de distanciation sociale.

« Non, le masque Spider-Man ne compte pas comme EPI. Donc, je dois porter deux masques. Et ils doivent juste le peindre. Non, ce n’est pas vrai. Évidemment, quand nous sommes dans des scènes, nous devons prendre notre masques. Nous avons un système d’éclairage, un système bleu et jaune. Lorsque la lumière bleue est allumée, les acteurs sont autorisés à enlever leurs masques pour jouer de toute évidence. Lorsque la lumière jaune s’allume, nous devons remettre nos masques, puis quittez le plateau pour que les membres de l’équipage puissent venir déplacer les choses et faire les choses dont ils ont besoin. Au début, quand ils m’ont dit que le système semblait épuisant, mais cela fonctionne très bien et il n’ya eu aucun problème jusqu’à présent. «