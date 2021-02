Voici comment le véritable hôtel Cecil a inspiré l’histoire d’horreur américaine

L’Hôtel Cortez d’American Horror Story était en partie basé sur l’hôtel Cecil. Voici comment ils sont liés.

Grâce à un nouveau documentaire sur le vrai crime de Netflix, Scène de crime: la disparition à l’hôtel Cecil, Google recherche la tristement célèbre auberge de Los Angeles est sur le point de monter en flèche. Mais au-delà des tragédies de la vie réelle qui s’y sont déroulées, saviez-vous que cela a également servi d’inspiration pour l’emplacement principal de histoire d’horreur américaine: Hôtel?

L’Hôtel Cortez à partir de AHS: Hôtel était initialement basé sur un hôtel réel construit par HH Holmes à Chicago. Plus tard connu sous le nom de « château du meurtre », l’hôtel a été construit spécialement pour que Holmes torture et dispose des personnes qu’il a assassinées, tout comme le personnage d’Evan Peters, James March.

Cependant, Cecil Hotel a fourni beaucoup d’inspiration pour le lieu et l’épisode « Devil’s Night » de la série. Voici comment tout est lié.

Où était American Horror Story: Hôtel filmé? Quel hôtel ont-ils utilisé?



Cecil Hotel: Comment l’emplacement de la vie réelle a inspiré AHS: Hotel. Image: Netflix, FX

L’hôtel fictif Cortez était également situé dans le centre-ville de Los Angeles, dans un endroit similaire à Skid Row à l’hôtel Cecil. L’Hôtel Cortez n’existe pas dans la vraie vie, car il a été filmé sur une scène sonore spécialement construite. Les plans extérieurs de l’hôtel ont été filmés au James Oviatt Building, au centre-ville de Los Angeles.

Tout comme l’hôtel Cecil, l’hôtel Cortez d’AHS a été le théâtre d’innombrables morts, y compris des meurtres, des suicides et des surdoses accidentelles. Alors que le Cecil n’était pas la maison d’un fantôme meurtrier de propriétaire d’hôtel et d’une comtesse vampire interprétée par Lady Gaga, beaucoup de morts Hôtel reflétait bon nombre des morts réelles au Cecil.

L’Hotel Cortez d’American Horror Story a été inspiré par Cecil Hotel. Image: FX

Cecil Hotel a également des liens avec un certain nombre de tueurs en série qui auraient séjourné à l’hôtel dans la journée. Richard Ramirez (alias The Night Stalker, et populaire AHS figure) et Jack Unterweger y seraient tous deux restés pendant qu’ils commettaient leurs crimes.

Dans American Horror Story: Hôtel, James March organise une «Nuit du diable» où, un jour de chaque année, les fantômes des tueurs en série morts s’enregistrent à l’hôtel pour tuer les invités et profiter d’un festin ensemble. Cela ne s’est évidemment jamais produit au Cecil, mais la série joue clairement sur l’idée que le tristement célèbre hôtel a déjà accueilli ces tueurs.

Le Cecil a également un autre lien avec la série d’anthologies d’horreur à travers Elizabeth Short, le Black Dahlia, qui est apparu dans AHS: Maison du meurtre. Il a été rapporté que Short fréquentait le bar de l’hôtel, mais ces affirmations ont depuis été contestées.

via FX

Cecil Hotel a ouvert ses portes en 1924 et est rapidement tombé en déclin lorsque la Grande Dépression a frappé. La région est rapidement devenue peuplée de sans-abri, de travailleurs du sexe et de trafiquants de drogue. Bon nombre des personnes qui se sont suicidées tragiquement à l’hôtel étaient probablement aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations sur la question de savoir si l’hôtel Cecil est maudit ou hanté (la série documentaire souligne même que les gens se sont demandé s’il était « consommé par un lien d’énergie sombre »), l’histoire sombre derrière l’hôtel semble circonstanciel que surnaturel, ce qui est le cas avec AHS ‘ Hôtel Cortez.

