Voici comment le redémarrage d’iCarly explique pourquoi Sam n’est pas dans la série

iCarly est de retour avec la distribution originale et quelques nouveaux personnages emblématiques, mais Jennette McCurdy ne fait pas partie du renouveau.

Les trois premiers épisodes de la iCarly reboot sont enfin là et nous savons maintenant ce qui est arrivé à Sam (Jennette McCurdy).

Peu de temps après que Paramount+ a annoncé qu’ils avaient commandé une toute nouvelle saison de iCarly, le réseau a révélé que la distribution originale, dont Miranda Cosgrove (Carly), Nathan Kress (Freddie) et Jerry Trainor (Spencer), reviendrait. Cependant, ils ont également confirmé que Jennette McCurdy (Sam) avait décidé de ne pas participer au redémarrage après avoir cessé d’agir pour de bon.

Depuis, les fans se demandent comment iCarly aborderait l’absence de Sam et maintenant ils l’ont expliqué dans le premier épisode.

Pourquoi Sam n’est-il pas dans le iCarly redémarrer ?

Pourquoi Sam n’est-il pas dans le redémarrage d’iCarly ? Voici ce qu’ils disent dans le premier épisode. Image : Paramount+, Nickelodeon

Sam n’est pas dans le iCarly redémarrer parce que… elle a rejoint un gang de motards. Le premier épisode de la iCarly redémarrer, iDémarrer, voit Carly décider de la démarrer iCarly web-série à nouveau. Cependant, elle a des doutes quant à savoir si elle peut même le faire à nouveau parce que son partenaire à l’écran et BFF Sam n’est plus avec elle et ne peut pas faire le spectacle avec elle.

Discutant de sa situation difficile avec Freddie, Carly dit: « Est-ce que je cherche désespérément un partenaire? Ne réponds pas à ça. Je parle toujours. Je veux juste refaire les choses. » Freddie intervient alors: « Vous n’avez pas besoin d’un partenaire pour faire ça », et Carly répond: « Je n’ai pas besoin de partenaire. J’AI BESOIN de Sam mais elle est partie suivre son bonheur avec ce gang de motards. »

Freddie ajoute ensuite: « Ah, les oblitérateurs. J’espère qu’elle va bien », et Carly répond: « C’est Sam. J’espère qu’ils vont bien. » Iconique.

Voici quelques-unes des réactions à l’explication et au redémarrage jusqu’à présent.

#ICarly était tout ce que je voulais et plus encore ! L’alchimie avec l’ensemble du casting, une bonne raison pour laquelle Sam n’est pas là, les blagues que j’ai en fait ricané à plusieurs reprises, Carly traitant quelqu’un de garce, Miranda donnant une performance d’une vie, LE BUDGET. je n’ai rien de mal à dire pic.twitter.com/M58MlD3LaN – Jolt⚡ (@JAIchemist) 17 juin 2021

quand Carly a dit « j’ai besoin de sam » mon cœur s’est brisé juste un peu 🥲 #iCarly – jules (@julessrose) 17 juin 2021

Expliquer pourquoi elle a cessé d’agir sur le Vide à l’intérieur podcast plus tôt cette année, Jennette McCurdy a révélé qu’elle se sentait gênée par son travail précédent sur iCarly et Sam & Chat. « J’ai tellement honte des rôles que j’ai faits dans le passé. J’ai du ressentiment envers ma carrière à bien des égards. Je me sens tellement insatisfait des rôles que j’ai joués et j’ai eu l’impression que c’était le plus ringard, le plus embarrassant. »

Elle a également déclaré: « J’ai fait les émissions dans lesquelles j’étais entre 13 et 21 ans, et à 15 ans, j’étais déjà gênée. »

Que pensez-vous de la iCarly redémarrer ?

