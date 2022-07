Voici comment le film « Mission Impossible » a changé à jamais la carrière de Tom Cruise

Le film »Mission impossible » a été l’un des plus influents du genre action, donnant vie à l’une des franchises les plus rentables et étant l’un des projets clés de la carrière de Tom Croisière. Alors que l’acteur est maintenant connu comme l’une des plus grandes stars de cinéma au monde, lorsque les années 90 ont frappé Hollywood, le paysage changeait et Cruise risquait d’être remplacé par des effets visuels générés par ordinateur.

Les nouvelles technologies gagnaient du terrain dans la production cinématographique, laissant de côté les performances avec de vrais acteurs, comme les cascades pour lesquelles Tom Cruise était et est connu. Cependant, c’est à ce moment-là qu’il a décidé de faire ses débuts en tant que producteur de longs métrages avec Mission : Impossible, en prenant un rôle plus important dans le côté créatif de la production et en consolidant son propre succès pour les années à venir.

Cela pourrait aussi vous intéresser : avant »Die Hard », personne ne faisait confiance à Bruce Willis en tant que star de cinéma







Paramount Pictures a commencé à développer une adaptation sur grand écran de « Mission: Impossible » dès 1991, et l’implication de Cruise a fait surface pour la première fois en 1993 lorsque Paramount lorgnait l’acteur « A Matter of Honor » pour un nouveau projet. C’est à ce moment que Cruise est pleinement entré dans la propriété Mission: Impossible, non seulement en tant qu’interprète mais aussi en tant que producteur.

À l’époque, Cruise n’était pas étranger au box-office ou au succès commercial, mais à la fin des années 1980 et au début des années 1990, il se diversifiait dans un territoire dramatique difficile dans des films comme « Quand les frères se rencontrent », « Né le 4 juillet » et » ‘Sans issue ». Alors qu’il envisageait l’avenir de sa carrière, il a décidé de prendre les choses en main en produisant un film qui devait être un succès au box-office, alors il s’est tourné vers le cinéaste Brian De Palma pour réaliser « Mission Impossible ».

Cruise a été inspiré pour lancer De Palma dans « Mission : Impossible » après avoir passé une nuit avec le réalisateur au domicile de Steven Spielberg. De Palma, un auteur connu pour des films énervés comme »Blow Out » et »Carrie », a accepté la mission de Cruise, mais ce n’est un secret pour personne que développer et produire »Mission: Impossible » était une corvée de direction.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Johnny Depp jouera-t-il à nouveau Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes ?

Alors que De Palma était le réalisateur, Cruise était celui qui dirigeait « Mission : Impossible ». Les deux ont certainement servi de partenariat créatif, mais lorsque des désaccords ont surgi, c’est finalement la décision de Cruise qui a compté. Mais une chose sur laquelle les deux étaient toujours d’accord était d’embrasser les effets pratiques et les cascades.

Le premier épisode de »Mission Impossible » évite la nouvelle tendance à Hollywood au profit de séquences pleines de tension, qui pourraient en grande partie être complétées par les incroyables talents d’acteur de Tom Cruise, traçant son propre cheminement de carrière tel qu’il était pendant et après ce film, il est devenu encore plus proactif non seulement dans le type de films qu’il ferait, mais aussi dans la façon dont ils seraient réalisés.