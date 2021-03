Voici comment le créateur de stade de MLB The Show 21 fonctionnera

C’est l’une des fonctionnalités les plus attendues depuis des années, et voici votre premier aperçu en action: le mode Stadium Creator tant attendu de MLB The Show 21. Bien que la fonctionnalité soit exclusive aux versions de nouvelle génération du jeu, la bande-annonce ci-dessus montre comment vous serez en mesure de concevoir votre propre stade à partir de zéro, en ajoutant des ornements, des murs, des sièges et bien plus encore. Cela semble beaucoup plus approfondi que nous ne l’avions jamais imaginé être juste.

Vous pourrez utiliser vos créations en mode Diamond Dynasty et Franchise, bien que nous soyons impatients de voir comment le développeur Sony San Diego équilibre cela, car évidemment l’érection de murs très hauts pourrait empêcher quiconque de frapper un coup de circuit, ce qui ne semble pas nécessairement être une excellente base pour un jeu en ligne équitable. Dans tous les cas, vous pourrez partager votre stade avec des amis et des inconnus en ligne.

Envisagez-vous de concevoir votre propre stade de baseball et à quoi pensez-vous qu’il ressemble? Découvrez quelques exemples dans la bande-annonce intégrée ci-dessus et dites-nous ce que vous prévoyez de faire dans la section commentaires ci-dessous.