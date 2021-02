Voici comment jouer à Call of Duty: Mobile sur une smartwatch

Call of Duty: Mobile est la version mobile de la célèbre série de tireurs d’Activision. Un titre qui peut être apprécié sur les smartphones et les tablettes, bien que certains utilisateurs aient d’autres plates-formes en tête pour le jeu. Comme c’est le cas que nous apportons ensuite, puisqu’un fan de la franchise a réalisé lancez et jouez à Call of Duty: Mobile sur une smartwatch, en particulier sur le Zeblaze THOR 5.

La version mobile de la populaire franchise Activision est entièrement fonctionnelle sur la smartwatch Zeblaze THOR 5. Cela a été montré l’année dernière par la chaîne YouTube 702- Tech, avec une vidéo dans laquelle vous pouvez voir les premiers pas du jeu, de l’écran de chargement au didacticiel familier pour apprendre les commandes du jeu.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, cet utilisateur, qui a déclaré il y a quelques jours sur Reddit que quand il s’ennuie, il tripote sa smartwatch, vous avez rendu Call of Duty: Mobile entièrement fonctionnel avec un smartphone. Bien sûr, dans la vidéo, vous ne voyez que comment cette personne faire une partie du tutoriel du jeu -spécifiquement le premier contact-, donc on ne sait pas si cet appareil peut être utilisé pour jouer à la fois en multijoueur et mode bataille royale, qui nécessite une connexion Internet.

Un utilisateur peut jouer à Call of Duty: Mobile sur sa smartwatch

Cet utilisateur a partagé cette réussite sur sa chaîne YouTube, qui a eu une réaction surprenante par le reste des personnes qui ne pensaient pas qu’il était possible de jouer à Call of Duty: Mobile sur une smartwatch. Même la blague occasionnelle affirmant que cette version est meilleure que celle de votre smartphone. D’autres, cependant, ont voulu demander quelle smartwatch est celle qui apparaît dans la vidéo, nous imaginons donc que plus d’un voudra essayer le jeu sur cet appareil.

Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, la smartwatch en question est la Zeblaze THOR 5. Une smartwatch axée sur le sport qui a un Écran AMOLED de 1,39 pouces, un emplacement SIM pour une connexion 4G pour l’utiliser comme un autre appareil et utiliser WhatsApp, un système d’exploitation Android 7.1.1, une connexion Bluetooth 4.0, une batterie de 545 mAh et un appareil photo 8 mégapixels situé sur le côté droit du cadran de la montre. À l’intérieur, il y a aussi un Processeur MediaTek MT6737 avec 4 cœurs à une fréquence de 1,25 GHz avec une puce Nordic 52840 avec une RAM de 2 Go capable de déplacer des applications et 16 Go de stockage interne.

Entre autres détails, le Zeblaze THOR 5 comprend également de nombreux fonctions qui mesurent la routine d’exercice quotidienne, comme le nombre de pas, des informations sur le rythme cardiaque ou la distance parcourue, entre autres. De plus, cette smartwatch a un corps en forme de sphère avec un matériau en alliage d’aluminium solide et un bracelet en silicone et ne pèse que 67 grammes.

