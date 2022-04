Voici comment Hayden Christensen s’est préparé pour le spectacle d’Obi-Wan Kenobi

in

Disney+

Hayden Christensen s’est appuyé sur de vastes connaissances pour réinterpréter Dark Vador et l’a fait à travers la série animée Star Wars.

©IMDBHayden Christensen

Le 27 mai, nous aurons le début de la série de Disney+ situé dans l’univers de guerres des étoilesle tant attendu Obi Wan Kenobiqui marquera le retour à la franchise de Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker, ou plutôt, du Seigneur Sith Dark Vador qui a trahi la confiance des Jedi pour faire tomber la République et installer l’Empire Galactique avec Palpatine comme chef absolu.

comment avez-vous préparé Hayden Christensen retrouver le rôle qui, il y a 17 ans, définissait sa carrière professionnelle ? La vérité est que depuis lors, Vader est apparu dans différentes séries télévisées et même dans le film voyou. L’acteur a dit qu’il avait regardé les émissions animées Guerre des clones Oui Rebelles où Anakin a un développement important en tant que personnage et ils sont également très bien acceptés dans le fandom de guerres des étoiles.

Voici comment ils se préparent pour Obi-Wan Kenobi

« Ce fut interessant. Ils ont tellement fait avec ces personnages dans ces émissions. Et ils ont exploré la relation entre eux. Il y a beaucoup à apprendre là-bas. C’était très amusant de plonger dans ce monde qui continue de grandir et finit par devenir quelque chose d’encore plus grand.a déclaré l’acteur qui a gagné beaucoup de popularité grâce à sa performance dans deux des trois préquelles de la franchise.

Pour sa part, Ewan McGregor Il n’était pas loin derrière et a vu la saga Skywalker complète : « Les neuf films. Seulement pour retourner dans ce monde. C’était intéressant de voir nos cassettes parce que je ne les ai pas vues depuis leur sortie. C’était très cool d’en profiter sans avoir à supporter tout le bruit qu’ils ont causé la première fois qu’ils sont sortis »a fait remarquer le protagoniste de la prochaine émission de Disney+ dans la galaxie lointaine.

Ewan McGregor ajoutée: « J’ai commencé à lire de la science-fiction. Iain M. Bancs est écossais et je lis ses romans. Je n’ai pas fait ça la première fois. A cette époque, j’ai étudié Alec Guinness et j’ai vu les trois films originaux, alors que je ne pensais pas au genre. Ce n’est pas quelque chose que je fais normalement, mais cette fois c’est le cas. Je suis fasciné par l’idée de retourner dans l’espace car je l’aime aussi en tant que spectateur ».

