Voici comment Halle Bailey se prépare pour l’action en direct de La Petite Sirène

Les action en direct ils sont plus à la mode que jamais. Et celui qui a toutes les attentes des fans est celui de La petite Sirène. Faite par Halle Bailey, ce sera une nouvelle version du classique animé à partir de Disney qui a eu sa première en 1989. En ce sens, l’actrice principale a été incitée à partager sur ses réseaux sociaux la préparation qu’elle a menée pour devenir Ariel et a eu des retours très positifs.

À tout juste 21 ans, l’actrice s’est fait connaître dans la sitcom pour la jeunesse intitulée Cultivé-ish. Il brille également au sein du duo R&B connu sous le nom Chloé x Halle, précisant qu’elle est une chanteuse remarquable qui a été nominée pour un Grammy. C’est pour 2019 qu’elle décroche le rôle de cette princesse qui reviendra bientôt sur grand écran et qui excite déjà ses plus grands fans.

Sur son profil Instagram vérifié, Halle Bailey a partagé un texte qui dit : « Un regard sur mon 2021, une année que je n’oublierai jamais. De vivre à l’étranger, de rentrer à la maison et de continuer à faire ce dont j’ai toujours rêvé”. Et il ajoute : « je me sens immensément fier de moi-même, je l’ai fait avec Dieu et je le remercie pour cette année. J’attends déjà avec impatience l’année prochaine”. C’est que ses photos montrent bien que son bilan est très positif.

Dans une bobine d’images, il a partagé différents moments du tournage de La petite Sirène. Dans le premier, vous voyez le scénario de film qui lit « Ariel » quelque chose de flou pour éviter les spoilers. Il a également partagé le processus de coiffure et de maquillage, en gardant à l’esprit les règles de CGI, et son costume parfaitement préparé pour le moment où la caméra commence à enregistrer. Enfin, il a été encouragé à se montrer dans le Eaux italiennes de Sardaigne laissant un petit aperçu de son personnage.

Le film devrait sortir en salles pour Mai 2023, après avoir terminé le tournage en juillet de cette année. Ils accompagneront Halle au casting, Melissa McCarthy (Ursula), Javier Bardem (King Triton), Jonah Hauer-King (Prince Eric), Awkwafina (Scuttle), Daveed Diggs (Sebastian) et Jacob Tremblay (Flounder). Alors que la direction sera entre les mains de Rob Marshall, la musique sera d’Alan Menken et Lin-Manuel Miranda.

