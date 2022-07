Voici comment fonctionnait le smartphone enroulable de LG qui ne verra jamais la lumière

Partager

LG a développé un smartphone avec un écran enroulable avant de quitter le marché, et aujourd’hui on peut le voir en vidéo pour la première fois

LG a abandonné la fabrication de smartphones en avril 2021, après plusieurs trimestres consécutifs de pertes économiques et de mauvais résultats. Parallèlement à la division mobile de LG, les plans futurs de l’entreprise ont également disparu, qui comprenaient, entre autres, le lancement d’un smartphone à écran enroulable.

L’appareil en question a même fui dans les moindres détails, mais finalement la marque a décidé d’annuler le projet. Cependant, plus d’un an après son annonce, une vidéo est apparue sur youtube où nous pouvons voir comment quelqu’un utilise le soi-disant « LG Rollable Phone » qu’enfin, il ne deviendra jamais un produit disponible pour les consommateurs.

Le LG Rollable a été annulé en avril 2021

La marque a d’abord montré ses progrès dans le développement de ce produit lors du CES 2021 qui s’est tenu à Las Vegas en janvier de la même année. Quelques mois plus tard, l’abandon de l’entreprise du marché de la téléphonie est annoncé, et par conséquent, la annulation De l’appareil.

Mais quelqu’un a obtenir une unité de cet appareil particulier, et a décidé de le partager en vidéo avec le reste du monde.

Dans la vidéo, vous pouvez voir comment le téléphone vous pouvez redimensionner votre écran d’une simple pression sur une icône. Automatiquement, le panneau se déroule et agrandit la surface utile, tandis que l’interface s’adapte au nouveau format.

Son mécanisme semble similaire à ce que nous avons déjà vu dans l’OPPO X 2021, un smartphone avec un écran enroulable que la marque chinoise a annoncé en 2021. Comme ce fut le cas avec le modèle OPPO, le terminal LG attire l’attention, avant tout, pour avoir une taille similaire à celle d’un smartphone classique lorsque l’écran est complètement enroulé.

Très probablement, à ce jour, c’est l’une des seules unités du LG Rollable Phone qui reste – bien qu’il ne soit pas possible de déterminer l’âge de la vidéo -, et comme LG a depuis longtemps oublié les smartphones , j’ai très peur qu’il n’y aura plus beaucoup d’occasions de voir de nos propres yeux comment aurait-il été Le smartphone le plus particulier de LG, après le saisissant LG Wing.

Rubriques connexes: LG

Partager

Nous sommes sur Google Actualités !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂