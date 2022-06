Voici comment Fast and Furious a changé après la mort de Paul Walker

Images universelles

L’acteur qui incarnait Brian O’Conner a perdu la vie dans un tragique accident de voiture le 30 novembre 2013. Son personnage a été maintenu en vie dans la saga.

©IMDBBrian O’Conner, le personnage le plus emblématique de la carrière de Walker.

Avec un film à venir, Rapide et furieux approche de la fin d’une saga qui a déjà dépassé deux décennies au cinéma et qui a transformé la carrière de vin Diesel. En 2001, la première des bandes a été diffusée dans laquelle un policier s’est infiltré dans le monde des courses illégales et s’est retrouvé associé à dominic TorettoEn plus d’être amoureux de sa sœur. Cette police a appelé Brian O’Conner a été joué par Paul Walker jusqu’au moment de sa mort.

Bien qu’il ne soit pas clair ce qu’il serait advenu de la saga au cas où Paul Walker n’était pas mort dans ce tragique accident du 30 novembre 2013, lorsqu’il est entré en collision avec sa voiture, il est vrai que la franchise qu’il commande vin Diesel a fini par se reformuler à partir de cela. D’abord, avec l’apparition de la famille de Marcheuravec Le frère de Paul, Cody Walkeren remplacement pour terminer le tournage des scènes qui manquaient au septième.

Quand on pensait que le caractère de O’Conner allait mourir, il semble que la franchise ait réussi à le maintenir en vie et à lui rendre hommage dans chacune des bandes restantes. Par exemple dans F9il était sous-entendu qu’il était à la maison en train de s’occuper de ses enfants et son véhicule populaire a même été montré entrant dans la maison de Toretto pour le déjeuner à la fin du film. O’Conner demeure un pilier essentiel pour vin Dieselqui revient à Rapide et furieux synonyme de famille.

En effet, dans le prochain film avec lequel la saga s’achèvera, la grand-mère de Toretto et sera exécuté par Rita Morenola logique serait de penser que le caractère de Paul Walker ne soyez pas en reste. Préparez des mouchoirs car il est clair que le dixième volet ne nous fera pas seulement pleurer d’avoir à virer ces personnages après deux décennies mais aussi parce que, sûrement, il y aura un souvenir bien mérité de l’acteur décédé en 2013.

+Ce qui a changé en termes narratifs dans Fast and Furious

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une histoire basée sur des événements réels et qu’à chaque fois ils s’éloignent de ce qui est physiquement possible, le neuvième film de la franchise marquait une nette différence avec le reste des histoires : la conscience de soi. Dans le neuvième film, les quelques lois de la physique restantes ont été complètement brisées (et elles sont même allées dans l’espace !) mais cela a été fait avec beaucoup d’humour, riant presque de la manière dont cette histoire et les précédentes ont été construites. En fait, même le sien Roman Pearce (Tyrese Gibson) il dit à un moment donné qu’ils semblent « super héros ».

