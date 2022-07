Voici comment désactiver certaines des fonctionnalités les plus ennuyeuses d’iOS 16 et tirer le meilleur parti de vos appareils iOS

in

25 juillet 2022 13:55:12 IST

Le dernier système d’exploitation d’Apple pour ses appareils mobilesiOS 16 propose de nouvelles fonctionnalités et mises à jour intéressantes, comme un écran de verrouillage personnalisable, des albums photo protégés par mot de passe ou la possibilité d’annuler et de modifier des messages texte déjà envoyés.

Cependant, il y a quelques domaines où Apple a laissé tomber la balle et n’a pas réussi à améliorer certaines fonctionnalités qui avaient été intégrées à iOS il y a longtemps. Ces fonctionnalités, bien que préférées par certaines personnes, sont largement jugées gênantes par la plupart.

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus ennuyeuses, du moins pour nous, a été les notifications repensées qui apparaissent désormais au bas de votre écran de verrouillage. C’est Apple qui essaie de réinventer la roue – quelque chose que personne n’a demandé et qui n’était tout simplement pas nécessaire.

Heureusement, pour quelques-unes de ces fonctionnalités, iOS 16 d’Apple permet aux utilisateurs de les désactiver ou de les désactiver. Nous examinons quelques-unes de ces fonctionnalités et comment les rétablir dans leurs versions précédentes ou comment les désactiver complètement.

Revenir à l’ancien style de notifications d’écran de verrouillage.

C’est l’un des changements les plus inutiles qu’Apple ait apportés. Au lieu d’apparaître en haut de votre écran de verrouillage, les notifications apparaissent désormais en bas, sur lesquelles vous pouvez ensuite appuyer pour apparaître en plein écran.

Si vous souhaitez revenir à la façon dont les notifications sont apparues sur iOS 15, lancez l’application Paramètres et accédez à Notifications puis Afficher comme. Parmi les options que vous voyez, sélectionnez l’option Liste pour revenir à l’ancien style de notification.

Empêcher le bouton de verrouillage/déverrouillage de mettre fin aux appels téléphoniques.

Le bouton d’alimentation de vos iPhones peut être utilisé pour refuser des appels. Bien que cela puisse sembler être une fonctionnalité intéressante, le toucher accidentellement pendant un appel mettra fin brusquement à l’appel. Il s’agit d’une fonctionnalité que vous voudrez peut-être désactiver.

Dans Paramètres, accédez à Accessibilité, puis appuyez sur et désactivez Verrouiller pour mettre fin à l’appel pour empêcher le bouton latéral de mettre fin à vos appels. De cette façon, même si vous appuyez sur le bouton pendant que vous êtes en communication, votre écran s’allumera ou se mettra en veille, mais il n’interférera pas avec votre appel.

Empêcher les photos et les souvenirs en vedette d’apparaître

« Memories » ou Featured Photos est une nouveauté dont personne ne se soucie vraiment. Le plus souvent, les images qui apparaissent automatiquement sont privées et parfois embarrassantes. Aussi géniale que soit l’IA d’Apple, elle présente parfois certaines des images les plus inappropriées que nous avons sur nos téléphones, ce qui peut être très embarrassant.

Heureusement, avec iOS 16, vous pouvez désormais empêcher les photos en vedette d’apparaître dans les widgets photo sur votre écran d’accueil et les sections Rechercher et Pour vous dans Photos.

Lancez simplement l’application Paramètres, accédez à Photos et désactivez Afficher le contenu en vedette. Tout le contenu présenté n’apparaîtra plus sur votre appareil, uniquement dans votre photothèque et vos albums.

Suppression du bouton de recherche de votre écran d’accueil.

La fonction de recherche de votre iPhone vous permet de rechercher rapidement des éléments, qu’il s’agisse d’un message texte, d’une application tierce, d’un fichier, d’une note ou même d’une recherche rapide sur Internet.

iOS 16 a ajouté un autre moyen d’accéder à la recherche depuis l’écran d’accueil, via un petit bouton juste au-dessus de votre dock. Malheureusement, il est facile de se déclencher accidentellement, car il est proche de l’endroit où votre pouce pourrait aller lorsque vous glissez entre vos différentes pages d’accueil.

Pour désactiver cela, lancez l’application Paramètres, accédez à l’écran d’accueil et désactivez Afficher sur l’écran d’accueil dans la section Recherche pour supprimer le bouton de recherche de votre écran d’accueil.

