Voici comment Charlize Theron s’est rasé la tête pour Mad Max: Fury on the road

L’actrice a été élevée dans le cinéma d’action grâce au film de George Miller

Il y a 5 ans un film sortait en salles qui a révolutionné le cinéma d’action. George Miller est revenu à sa populaire franchise, Mad Max, avec “Fury on the Highway”, un film qui a été l’une des grandes sensations de l’année, et qui a élevé Charlize Theron comme l’une des actrices de référence du cinéma d’action. Le film a été un vrai succès, et tel est le grand souvenir que le film a laissé aux fans de la saga, qu’un nouveau film est déjà en préparation, uun prequel qui se concentrera sur le personnage de Furiosa.

Et Charlize Theron ne reviendra pas sur son personnage emblématique dans ce nouveau projet, puisque Miller ne souhaitait pas utiliser CGI pour rajeunir l’actrice, elle a donc choisi une autre actrice qui est actuellement inconnue. Reste à voir comment fonctionnera un personnage que Charlize Theron a parfaitement brodé grâce à son dévouement. Un professionnalisme pour lequel la sud-africaine n’a pas hésité à se raser la tête pour le rôle. Maintenant, vous avez enseigné le processus de changement dans une vidéo sur votre compte Instagram.

“En l’honneur de la projection de” Mad Max: Fury on the Road “avec ma fondation, un souvenir affectueux du moment où il n’y avait pas de retour en arrière pour être furieux. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rendu possible la projection du film. Je suis très excité de la revoir sur grand écran “, a commenté l’actrice. Et, Theron a réussi à faire du personnage complètement le sien, même George Miller était vraiment désolé de ne pas pouvoir compter sur le Sud-Africain pour ce nouveau projet en préquelle, bien qu’il puisse aussi bien faire une apparition.

Un autre front ouvert pour Charlize Theron est la continuité de “The Old Guard”, bande qui a récemment été créée sur Netflix, et il semble que cela pourrait avoir une suite, bien que pour l’instant Il n’y a rien de confirmé à ce sujet.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂