Voici comment Captain America peut revenir au MCU

Certaines nouvelles assez importantes ont récemment été publiées suggérant que Chris Evans reviendrait, à un certain titre, en tant que Captain America dans l’univers cinématographique Marvel. Cela a été une surprise pour beaucoup, étant donné la fin de Avengers: Fin de partie. Sans parler des commentaires personnels d’Evans sur la question au cours de la dernière année. Reste à savoir si cela se produit ou non, mais les nouvelles valent la peine de se demander comment cela peut arriver. Et, étant donné où nous nous sommes arrêtés avec Steve Rogers, il est très possible que Cap revienne pour un dernier tour.

La dernière fois que nous sommes partis, notre héros était dans les dernières minutes de 2019 Avengers: Endgame. Les Vengeurs avait réussi à rassembler les Infinity Stones dans le soi-disant braquage temporel et à annuler le claquement de Thanos, tout en battant une fois pour toutes le Mad Titan et son armée. Comme promis, les héros ont été chargés de ramener les pierres à l’endroit dans le temps où elles ont été prises, afin de ne pas perturber l’équilibre du temps. C’est Cap qui a fini par rassembler les pierres, les emmenant aux différents endroits à travers le temps et l’espace. Pourtant, quand Hulk a essayé de ramener Steve, cela n’a pas fonctionné.

Nous trouvons alors un Steve beaucoup plus âgé assis sur un banc près du lac. En fin de compte, révélé par une conversion avec Sam, il a décidé de rester dans le passé après avoir rendu les pierres pour enfin vivre sa vie avec Peggy Carter. Steve a offert son bouclier à Sam, suggérant qu’il devrait devenir le nouveau Captain America et prendre le relais. Il a été considéré par beaucoup comme la fin parfaite du voyage cinématographique de Steve Rogers.

Mais, crucial en ce qui concerne la possibilité du retour présumé de Chris Evans au MCU, Steve Rogers est très vivant. Cela seul permet de ramener Captain America, dans une certaine mesure, dans un futur projet MCU. Il est important de noter que les rapports étaient spécifiques, suggérant que Cap ne reviendrait pas pour un nouveau film solo. Au contraire, il apparaîtrait dans d’autres projets. Donc, le moyen le plus simple de s’y prendre, apparemment, serait de ramener le vieux Steve dans un futur projet MCU de phase 4.

Il y a des endroits logiques pour faire cela. Le plus logique serait peut-être Le faucon et le soldat de l’hiver. La prochaine série en direct Disney + sera centrée sur Sam Wilson d’Anthony Mackie, alias Falcon, et Bucky de Sebastian Stan, alias Winter Soldier. Mackie a récemment révélé que la série traiterait de combler le vide laissé par Captain America, en examinant qui devrait intervenir pour prendre sa place. Alors que beaucoup d’entre nous ont simplement supposé que ce serait Sam, et cela pourrait très bien l’être, cela n’a pas encore été réglé. Il pourrait être logique que Steve se présente et offre de sages conseils à son jeune ami dans la série. Bien que la série ait terminé le tournage et que ces rapports suggèrent que ce sera pour quelque chose dans le futur.

Sinon, le MCU ne manque pas d’opportunités à venir dans les prochaines années. Mis à part les nombreux films à venir qui n’ont pas encore fini de tourner, tels que Docteur Strange dans le multivers de la folie, Thor: l’amour et le tonnerre, Les gardiens de la galaxie Vol. 3, Ant-Man et la guêpe: Quantumania, Panthère noire 2 et Capitaine Marvel 2, entre autres. Marvel a également une tonne de spectacles en préparation pour Disney +, y compris Oeil de faucon, Coeur de pierre, Guerres d’armure, Invasion secrète, She-Hulk, Chevalier de la lune et Mme Marvel. Et c’est exactement ce que nous savons.

Le fait est que les opportunités ne manqueront pas de ramener Captain America. En regardant les événements de Avengers: Fin de partie, la chose qui pourrait avoir le plus de sens est de montrer à Cap retournant les pierres dans l’espace et le temps. Six pierres. Six épisodes pour Disney +. Cela contredirait l’idée que le nouvel accord d’Evans ne ferait pas la une d’un projet, mais ce serait un moyen de le ramener sans détruire le scénario qui avait si bien clos son arc de personnage.

À ce stade, les fans semblaient divisés sur les nouvelles. Chris Evans est devenu l’un des éléments les plus appréciés du MCU au cours de près d’une décennie. Il a transformé Captain America en l’un des super-héros les plus populaires de la planète à l’ère moderne, ce qui n’était tout simplement pas le cas avant la sortie de The First Avenger. Donc, il y aura naturellement des fans qui ont hâte de le voir revenir. D’un autre côté, Fin du jeu a servi de clôture pour Steve. Ces derniers moments où il obtient enfin sa danse avec Peggy pourraient, et devraient peut-être, servir de souvenir durable que nous avons tous de la cinématique de Steve Rogers. Le ramener risque de salir dans une certaine mesure cette image.

Tout cela peut de toute façon être une spéculation hors de propos. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, Chris Evans s’est adressé à Twitter pour adresser les reportages disant: « Des nouvelles pour moi ». Cela suggère qu’il n’est pas proche d’un nouvel accord avec Marvel Studios et Disney. Cela ne veut pas dire que cela n’arrivera pas, bien que cela implique fortement que les rapports initiaux ont au moins sauté un peu le pistolet. Cependant, si les choses vont dans cette direction, il existe une multitude d’options pour ramener le cul de l’Amérique pour d’autres aventures cinématographiques.

