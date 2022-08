Voici comment Better Call Saul pourrait continuer malgré sa fin sur Netflix

Netflix

Ce mardi, la série avec Bob Odenkirk a dit au revoir à ses fans après sept ans de diffusions. Est-il possible de continuer ?

©IMDBLa série s’est terminée après sept ans.

« Saül disparu » était le titre du dernier des épisodes diffusés par Tu ferais mieux d’appeler Saulavec lequel AMC Oui Netflix ils ont mis fin à une série créée en 2015 au milieu des murmures pour avoir dû remplir un espace laissé par un géant de la télévision comme Breaking Bad. Au fil du temps, la fabrication Vince Gilligan et Peter Gould créé autour du personnage incarné par Bob Odenkerk Il a montré qu’il n’avait rien à envier à son prédécesseur et qu’il était à la hauteur.

Ce mardi (si l’on tient compte de la première à Netflix) Tu ferais mieux d’appeler Saul dit au revoir pour toujours? Alerte spoil! Après quoi Jimmy McGill Acculé par la police dans le dépotoir d’une des ruelles d’Omaha, Nebraska, et dû faire face à la justice, son sort fut celui qui convenait à un criminel de sa stature : une longue peine de prison effective, dont je ne reviendrai probablement jamais Sortez.

La vérité est que cette phrase avait son côté agréable pour Jimmy McGill puisqu’elle lui permettait non seulement de se racheter une fois pour toutes mais aussi de retrouver Kim Wexler après tant d’années, partagez une cigarette et dites au revoir. Ce sont ces retrouvailles qui pourraient nous permettre de penser à une éventuelle suite de Tu ferais mieux d’appeler SaulSi ce Peter Gould et Vince Gilligan sont prêts à en dire plus sur l’histoire du personnage qu’ils Rhéa Seehorn lui a donné la vie.

En ce sens, il existe deux variantes qui pourraient être présentées dans la continuité du spin-off de Breaking Bad. D’une part, on a pu voir Kim Wexler renouer avec son métier d’avocate (après tout on l’a vue commencer à travailler comme bénévole dans un petit cabinet d’avocats en Floride) et avec cela essayer de trouver un vide juridique qui lui permette de faire appel de la condamnation de Jimmy et relâchez-le. Mais en même temps, on pouvait savoir tout ce qu’il faisait dans les années où il ne se rencontrait pas Jimmy (dans lequel il a fallu Breaking Bad) : nous avons pu voir comment il a obtenu son nouvel emploi, s’il avait d’autres partenaires, s’il pensait à Jimmy et si elle a eu une rechute qui l’a amenée à commettre des escroqueries qu’elle avait commencé à faire avec Jimmy. Tu aimerais?

+Quelles sont les chances de voir une autre saison de Better Call Saul

Si nous devenons sérieux, pensez à une nouvelle saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul ou dans un spin-off qui se détache des deux Breaking Bad comme dans cette production dans laquelle il a joué Bob Odenkerkdonc être centré sur Kim WexlerCela semble totalement impossible. Vince Gilligan Il a déjà prévenu que pendant un moment il n’écrira rien sur cette série et il a été confirmé qu’il travaille sur un nouveau projet qui le ramènera aux bases avec lesquelles il a commencé dans le monde de la télévision : la science-fiction. de Les fichiers X. Le peu que l’on sait c’est que ce sera un projet de ce style mais qu’il se base plus sur le côté humain des personnages et pas tant sur la science-fiction.

