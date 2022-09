Voici comment Ana de Armas est devenue Marilyn Monroe pour Blonde

Netflix

En quelques heures seulement Blond arrive sur Netflix avec Ana de Armas comme protagoniste. Découvrez comment l’actrice a réussi à se transformer en Marilyn Monroe.

©NetflixAnne d’armes

Dans quelques heures à peine, Netflix misera à nouveau sur une histoire vraie. Il s’agit deBlondun film basé sur la vie de Marilyn Monroe. Bien que ce ne soit pas une bande qui raconte exactement les faits tels qu’ils se sont produits, elle parcourt son histoire. Ce film met en vedette Ana de Armas, qui donnera vie à la célèbre actrice hollywoodienne. De plus, l’artiste partagera l’écran avec Adrien Brody dans la peau d’Arthur Miller.

C’est-à-dire qu’à partir du 28 septembre Blond sera disponible sur la plateforme démontrant, une fois de plus, pourquoi Anne d’armes Elle fait partie des actrices du moment. En effet, le long métrage est basé sur le roman à succès de Joyce Carol Oates et réinvente la vie de Marilyn Monroe, l’une des plus anciennes icônes d’Hollywood. De son enfance instable en tant que Norma Jeane à son ascension vers la gloire et ses amours, Blonde brouille les frontières.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, Blond Cela impliquait non seulement un grand défi d’acteur pour de Armas, mais aussi un grand changement physique.. Il convient de noter que du jour au lendemain, il est devenu Marilyn Monroe. La grande caractérisation de l’actrice était due au fait qu’elle a subi différentes transformations avec l’équipe de maquillage. C’est que, selon elle-même, elle passait trois heures et demie de maquillage chaque jour de tournage.

A cette époque, le premier devoir de Anne d’armes était de devenir chauve. Ceci, plus que tout, parce qu’elle est brune et qu’elle porte des perruques blondes, elle ne pouvait pas avoir de base sombre en dessous. A tel point qu’une sorte de bonnet a été placé pour cacher ses vrais cheveux. Ensuite, ils ont mis les perruques, qui étaient déjà peignées. Ces coiffures ont été faites en fonction du moment que la bande a relaté.

En fait, c’est pourquoi ils se couvraient les cheveux avant. Mais, comme si cela ne suffisait pas, vient ensuite le temps du maquillage, qui doit toujours être identique à Marilyn Monroe. Pour ce que Anne d’armes Elle a utilisé, avec l’équipe de production du film, tant de temps pour être parfaite et rendre la nouvelle création du géant du streaming encore plus réelle.

