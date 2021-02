Voici comment ajouter la nouvelle fonctionnalité de questions-réponses de TikTok à votre bio

Voici comment intégrer la nouvelle fonctionnalité de questions-réponses de TikTok à votre biographie.

TikTok vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’ajouter des questions et réponses dans votre bio et de répondre directement aux questions de vos abonnés.

Les plates-formes de médias sociaux évoluent constamment et se font concurrence, ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour améliorer leur plate-forme.Il n’est donc pas surprenant que TikTok ait ajouté la fonction de questions-réponses pour stimuler l’engagement. Ce n’est cependant rien de nouveau pour Instagram. Les questions et réponses sont déjà très populaires sur les histoires Instagram, permettant aux utilisateurs d’en savoir plus sur leurs influenceurs préférés (et d’être un peu curieux …)

Vous avez probablement remarqué que les créateurs ont maintenant une nouvelle section dans leur biographie qui dit « Q&R », il y a aussi un nouveau bouton – un point d’interrogation dans une bulle de dialogue – qui permet aux utilisateurs de poser des questions. Voici comment obtenir la nouvelle fonctionnalité.

Voici comment ajouter la nouvelle fonctionnalité Q&R de TikTok à votre biographie. Photo: LOIC VENANCE / AFP via , @reddysh via TikTok

Comment mettre des questions / réponses dans votre bio TikTok

Tout d’abord, la fonctionnalité Q&R n’est pas disponible pour tout le monde. Pardon. Il n’est disponible que pour les personnes disposant de profils de créateur. Pour être un créateur de TikTok, vous devez avoir plus de 18 ans, avoir un minimum de 10000 abonnés et vous devez également avoir eu un minimum de 10000 vues au cours des 30 derniers jours.

Si vous répondez aux critères, voici ce que vous devez faire:

1) Ouvrez TikTok et assurez-vous que vous utilisez la dernière version de l’application. Mettez à jour si nécessaire.

2) Cliquez sur « Moi » dans la barre du bas pour accéder à votre profil.

3) Appuyez maintenant sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit

4) Cliquez sur « Créateur », puis appuyez sur « Q&R ». 5 Appuyez sur « Activer les questions et réponses ».

Et voilà! Vous êtes prêt pour le début de l’interrogatoire.



Seules les personnes possédant des profils de créateur TikTok peuvent utiliser la fonction de questions-réponses. Image: Mateusz Slodkowski / SOPA Images / LightRocket via

Nouveau! TikTok a une fonction de questions-réponses! Les créateurs peuvent ajouter un bouton Q&R au profil permettant aux abonnés de laisser des questions auxquelles ils peuvent répondre via des réponses vidéo ou dans un livestream h / t @Sphinx pic.twitter.com/aMHt4WGhyC – Matt Navarra (@MattNavarra) 19 janvier 2021

Comment laisser un commentaire de questions / réponses sur TikTok

Maintenant, si vous souhaitez laisser une question sur un compte pour lequel les questions et réponses sont activées, c’est assez simple.

1) Accédez simplement à la publication d’un créateur sur laquelle vous souhaitez laisser un message.

2) Dans la case «Ajouter un commentaire», il devrait y avoir une case avec un point d’interrogation à l’intérieur. Clique dessus.

3) Écrivez votre question et soumettez-la.

