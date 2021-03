Voici comment aider les familles des victimes de la fusillade d’Atlanta

Des membres de la famille sont en deuil après que huit personnes ont été tuées et une gravement blessée lors des fusillades dans trois spas de la région d’Atlanta mardi dernier, mais certains ont également du mal à organiser soudainement les frais funéraires tandis que d’autres sont obligés de se reconstruire entièrement après avoir perdu un parent.

Les familles de sept des personnes tuées et d’un survivant ont organisé des pages GoFundMe pour permettre au public de faire un don. NBC News a vérifié l’authenticité de ces campagnes auprès des organisateurs et de GoFundMe.

Suncha Kim, à gauche. GoFundMe

Un fonds pour Suncha Kim, 69 ans, tuée lors des attentats de mardi, a été organisé au nom de sa petite-fille, Regina Song, et de sa famille. Dans un article rédigé pour la page GoFundMe, Song a décrit sa grand-mère comme «un ange».

«En tant qu’immigrante, tout ce que ma grand-mère a toujours voulu dans la vie était de vieillir avec mon grand-père et de regarder ses enfants et petits-enfants vivre la vie qu’elle n’a jamais pu vivre», a-t-elle écrit.

Selon la page, Kim a immigré aux États-Unis depuis Séoul pour donner à sa famille une vie meilleure. Elle était une «combattante», a écrit Song, et elle appelait sa petite-fille au téléphone une fois par semaine pour lui dire: «Reste forte dans la vie… quand tu es heureuse, je suis heureuse.»

Les fonds seront utilisés par la famille pour payer les frais funéraires et commémoratifs de Kim.

Xiaojie Tan, à droite, avec Jami Webb. GoFundMe

Xiaojie «Emily» Tan, 49 ans, était la seule de sa famille à s’installer aux États-Unis depuis Nanning, en Chine, selon une page GoFundMe créée par un membre de la famille pour soutenir sa fille, Jami Webb. Tout au long de sa vie, elle a travaillé pour prendre soin de son enfant et envoyer de l’argent à la maison pour soutenir sa mère et sa sœur en Chine.

«Ma mère m’a appris le pouvoir des sourires et des rires», a déclaré Webb dans le cadre de la collecte de fonds. «Les gens ont remarqué à quel point elle était heureuse. Veuillez passer plus de temps avec vos proches, comme si c’était votre dernier jour avec eux. «

Webb utilisera cet argent pour subvenir à ses besoins pendant cette période et pour organiser un voyage en Chine avec la dépouille de sa mère pour un service funèbre.

Hyun Jung Grant a travaillé au Gold Spa à Atlanta. via GoFundMe

Hyun Jung Grant, 51 ans, mère célibataire de deux enfants, était l’une des personnes tuées à Gold Spa à Atlanta. Elle était le seul système de soutien pour leur famille et son fils, Randy Park, 23 ans, a organisé un GoFundMe pour s’occuper de la nourriture, du loyer et des factures pour lui et son frère.

Dans une interview avec NBC Asian America, Park s’est souvenu de sa mère.

«C’était une grande gamine», a-t-il dit. «Elle s’est essentiellement comportée comme une adolescente.»

Park a déclaré que sa mère passait souvent la nuit au spa au lieu de faire les 30 kilomètres de route pour rentrer chez elle. «Elle a passé toute sa vie à exister pour mon frère et moi», a-t-il déclaré.

Sa page GoFundMe, très fréquentée, a amassé plus de 2,7 millions de dollars depuis sa publication il y a trois jours. Il a mis à jour la page avec un message aux donateurs au cours du week-end.

«Je ne sais pas comment un mot que j’écris ici pourra jamais exprimer à quel point je suis reconnaissant et béni de recevoir autant de soutien», a-t-il écrit. «Ma mère peut être tranquille en sachant que j’ai le soutien du monde avec moi.»

Yong Yue. GoFundMe

Yong Yue, 63 ans, a organisé un rituel hebdomadaire consistant à aller à l’épicerie et à préparer un dîner traditionnel coréen. L’accompagner dans ces voyages est quelque chose que son fils, Rob Peterson, manquera le plus après la mort de Yue lors des attaques d’Atlanta.

«Maman était une femme incroyable qui aimait présenter à notre famille et à nos amis sa cuisine coréenne et son karaoké coréens cuisinés à la maison», a écrit Peterson sur une page GoFundMe organisée pour couvrir les dépenses immédiates de la famille après la mort de Yue.

Les dons seront utilisés pour couvrir les frais de déplacement pour le service commémoratif, organiser les affaires de Yue et couvrir les frais funéraires.

«Wow, nous sommes vraiment submergés par le soutien et le réconfort que nous avons reçus des divers membres de la communauté, de la famille et des amis», a écrit Peterson dans une mise à jour de la page dimanche. «Ma mère serait si fière que mon frère et moi ne nous entendions pas seulement, mais que nous soyons entourés de bonne humeur et que nous élevions son héritage.»

Paul Andres Michels, 54 ans, qui a été tué mardi dans l’un des spas, était un vétéran de l’armée américaine et marié depuis 30 ans, selon un GoFundMe organisé par la collègue de sa femme, Bonnie Michels.

Michels était un propriétaire d’entreprise qui a déménagé à Atlanta de Detroit, où il a grandi.

«Mon frère est un mari très travailleur et aimant, un bon frère», a déclaré John Michels, son frère, AUJOURD’HUI. « Un homme qui ferait n’importe quoi pour quelqu’un s’il en avait besoin. »

Selon la page GoFundMe, les dons seront utilisés pour couvrir les frais funéraires.

Bientôt Chung Park. GoFundMe

Une collecte de fonds pour la victime de la fusillade Soon Chung Park, 74 ans, a été publiée hier par son mari, Gwangho Lee, pour couvrir le loyer et les frais de subsistance à la suite de sa mort.

«Je suis actuellement incapable de travailler en raison du traumatisme que j’ai subi à la suite de cette attaque et de la mort de ma femme», a écrit Lee sur la page GoFundMe.

Delaina Yaun et son mari, Mario Gonzalez. Photo de famille

Delaina Ashley Yaun, 33 ans, était nouvellement mariée et avait deux enfants, dont un enfant de 9 mois, lorsqu’elle a été tuée lors des attaques du comté de Cherokee. Des amis ont dit à une filiale d’Atlanta NBC qu’elle était une mère et une amie merveilleuses.

Un GoFundMe organisé pour sa famille demande des dons pour couvrir les frais funéraires et soutenir ses jeunes enfants et son mari pendant cette période.

Elcias Hernandez Ortiz. GoFundMe

Elcias Hernandez-Ortiz, 30 ans, est le seul survivant de la fusillade du comté de Cherokee la semaine dernière. Il a reçu une balle au front et est en soins intensifs, selon une page GoFundMe mise en place par sa femme, Flora Gonzalez Gomez.

Les dons serviront à couvrir les frais de ses chirurgies et de ses soins médicaux.

« S’il vous plaît priez pour ma famille » et les familles qui ont été touchées par la fusillade, a écrit Gomez. « Tout aidera grandement notre famille. »