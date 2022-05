Voici ce qui se passe lorsque vous buvez du lait d’amande quotidiennement

Le lait d’amande est devenu une alternative populaire et sans produits laitiers pour ceux qui préfèrent les produits à base de plantes. Et il a un tas d’autres avantages. Pour commencer, le lait d’amande est souvent enrichi de nutriments comme la vitamine E, le calcium et la vitamine D. Il a également été associé à des bienfaits pour la santé, comme vous aider à lutter contre le cancer et à contrôler votre glycémie, grâce à sa faible teneur en sucre.

Photo : dhanya purohit/Unsplash

C’est un fait indéniable que le lait d’amande est maintenant devenu un choix populaire si vous ne consommez pas de produits laitiers. Selon Popular Science, la demande de lait d’amande a augmenté de 250% entre 2010 et 2015. Cependant, consommer du lait d’amande nécessite d’être un peu attentif car le lait d’amande, en général, n’est pas le même. Chaque marque aura un profil nutritionnel distinct, et vous devez faire attention aux étiquettes sur ce carton de lait que vous avez observé. L’UCSF Office of Sustainability explique que certaines variétés de lait d’amande peuvent causer des problèmes digestifs en raison d’un agent épaississant appelé carraghénane, dont il faut se méfier.

Photo : Austin Wilcox/Unsplash

Mais si le lait d’amande convient à certains, ce n’est pas un choix durable pour d’autres. Surtout si vous envisagez de donner du lait d’amande aux nourrissons. Une tasse de lait d’amande ne contient qu’un gramme de protéines, tandis qu’une portion de lait ordinaire contient huit grammes de protéines. De plus, ses avantages ne s’accumulent pas tout à fait si vous le comparez à une once d’amandes. Le lait ordinaire contient six grammes de protéines et trois grammes de fibres. L’incorporation de lait d’amande dans votre alimentation dépend de vos préférences personnelles en fin de journée. Restez simplement attentif et sachez ce que vous achèterez la prochaine fois que vous ferez une épicerie !