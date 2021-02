Voici ce qui arrive aux personnages de Riverdale après le saut dans le temps

7 ans se sont écoulés à Riverdale et tout a changé. Voici ce qui est arrivé à vos personnages préférés dans l’épisode 4 de la saison 5 («Purgatorio»).

Le temps est venu pour Riverdale pour enfin faire sauter ce temps. La saison 5 a maintenant terminé la vie de lycée pour notre favori Riverdale adolescents et les a envoyés dans le grand mauvais monde de l’université et des carrières … Seulement pour les ramener tous dans leur méchante petite ville natale 7 ans plus tard.

Riverdale ‘L’épisode de saut dans le temps a été diffusé hier soir (10 février) et nous a fait découvrir un tout nouveau monde. En fait, le spectacle ne s’appelle plus Riverdale. Pour le reste de cet article, je n’y ferai référence que comme Tonidale, en l’honneur de notre nouveau président Toni Topaz.

Après des années à être un personnage secondaire, souvent relégué à des sous-intrigues avec peu de dialogue, Toni Thee Topaz est enfin au premier plan et au centre. Lorsque nous revenons à Riverdale Tonidale, nous découvrons que la ville est au bord de l’effondrement complet grâce aux petites manigances commerciales de Hiram Lodge.

Toni, qui a vécu à Tonidale avec Fangs, Kevin et Sweet Pea, travaille avec Archie (qui vient de rentrer d’une guerre réelle) pour rassembler le gang et conduire cette AF déchirée, à double croisement, embêtante. méchant hors de la ville une fois pour toutes!

Voici votre aperçu de ce qui est arrivé à tout le monde au cours des 7 dernières années …

Spoilers à venir pour Riverdale saison 5, épisode 4! Évidemment!

Archie Andrews

Archie a passé ses 7 années post-lycées à servir dans l’armée américaine. Après avoir souffert du SSPT, il est renvoyé chez lui et on lui dit d’aller relancer le programme RROTC. Il revient à Tonidale et se dirige directement vers Pop’s parce que … évidemment. Il rattrape Toni et découvre que la ville entière est tombée dans le désarroi à cause de Hiram Lodge.

Dans le but de sauver sa ville natale de la mort, il appelle le reste du Mystery Gang (Betty, Jughead et Veronica) et leur demande de venir l’aider.

Toni Topaz

Serpent Reine Toni Topaz! Enfin! Après le lycée, Toni et Cheryl ont rompu. Toni est diplômé du Highsmith College et a fini par devenir le nouveau conseiller du lycée. À son retour, elle a ressuscité les Serpents avec Sweet Pea, a acheté La Bonne Nuit à Hiram et l’a transformée en le nouveau Whyte Wyrm amélioré.

Toni est également maintenant sortie et ouverte avec sa famille! Elle est enceinte aussi, mais garde le bébé papa un secret pour le moment.

Betty Cooper

Après avoir prouvé ses talents de détective à plus d’une occasion à l’adolescence, Betty Cooper a intégré le programme de formation du FBI et est en passe de devenir agent. Elle a également finalement abandonné cette queue de cheval emblématique et irréprochable. Betty vit seule, dans un appartement triste, souffrant de cauchemars à cause d’un syndrome de stress post-traumatique sévère, et couche apparemment avec son patron.

Betty est également en train d’essayer d’attraper le « Trash Bag Killer », qui est – et je ne saurais trop insister sur cela – le meilleur nom de méchant de la série à ce jour.

Veronica Lodge

Selon la bande-annonce de Jughead, Veronica n’a apparemment rien fait de remarquable sauf pour … se marier. Mais en fait, Ronnie a maintenant un certain nombre de crédits impressionnants à son nom.

Tout d’abord, Veronica Lodge est une icône de Wall Street. Elle était connue sous le nom de la louve de Wall Street et est devenue la moitié de la couple de pouvoir de la salle des marchés. Deuxièmement, elle est maintenant une Gemmes non coupées bijoutier de niveau. Troisièmement, elle a épousé il y a un an un gars de Wall Street nommé Chad Gekko (Chris Mason), qui n’est honnêtement qu’un Hiram à petit budget.

Veronica et Chad ont également vécu une expérience de mort imminente ensemble après que leur hélicoptère se soit presque écrasé sur le chemin de Martha’s Vineyard.

Cheryl Blossom

Cheryl, Cheryl, Cheryl. Pauvre bébé Cheryl. Après le lycée, Cheryl a choisi de retourner à Thorn Hill et de commencer les rénovations, en sautant l’université et en devenant essentiellement une recluse. Cheryl a expliqué qu’elle essayait d’éviter la malédiction de la famille Blossom, citant l’intrigue de l’horreur Helen Mirren 2018, Winchester, comme son inspiration.

Cheryl passe son temps à peindre des chefs-d’œuvre et à travailler avec Hiram Lodge, qui cherche désespérément à mettre la main sur les érablières en fleurs. Nana Rose est également toujours en vie et est à 100% prête à lancer une bataille contre la falsification d’art avec sa petite-fille.



Riverdale time jump: Toni Topez, Fangs Fogarty et Sweet Pea se produisent au nouveau Whyte Wyrm. Image: La CW

Jughead Jones

Jughead est un écrivain de fiction publié, vivant à New York avec sa petite amie Jessica, mais les choses ne vont pas bien pour lui. Il est fauché, il boit trop, il a le blocage de l’écrivain et sa relation n’est pas géniale! Lorsque nous le rattrapons 7 ans plus tard, nous constatons qu’il vient d’être rejeté d’un autre travail d’écriture, expulsé de son appartement et les agents de recouvrement sont sur sa queue.

Oh, et en trébuchant à moitié nu dans son appartement avec un étudiant diplômé qu’il vient de rencontrer, nous découvrons qu’il a un tatouage poitrine.

Kevin Keller

Comme nous l’avons su de son apparition dans Katy Keene, Kevin Keller est le professeur d’art dramatique au lycée. Il est diplômé de l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh, Pennsylvanie et entretient maintenant une relation officielle avec Fangs.

Crocs Fogarty

Après le lycée, Fangs s’est dirigé vers l’AP avec Kevin et a ensuite obtenu son diplôme de l’Université de Pittsburgh. À son retour à Tonidale, il a relancé les Serpents aux côtés de Toni et Sweet Pea, et aide maintenant à diriger le Whyte Wyrm. Fangs est en couple avec Kevin et le couple vit avec Toni.

Pois de senteur

Ce roi? Il est resté derrière pendant que tout le monde allait à l’université et tenait essentiellement le fort. Quand Toni est revenu du Highsmith College, il a ressuscité les Serpents à ses côtés.

Reggie Mantle

Dans une tournure des événements absolument dévastatrice mais inévitable, Reggie Mantle est maintenant le bras droit d’Hiram Lodge! Bouleversant!

Hiram Lodge

Encore suave, toujours chamois, aime toujours un sauna (probablement) et cause toujours trop de problèmes. Au cours des 7 dernières années, Hiram a transformé la ville en dépotoir, achetant et détruisant toutes les entreprises afin de dynamiser son projet SoDale. Il est également membre du conseil d’administration de Stonewall Prep.

Lodge Hermione

Alors que Marisol Nichols ne sera plus une série régulière, Hermione apparaîtra toujours à titre récurrent. Elle vit actuellement à New York, loin de Hiram et prospère absolument sur le Vraies femmes au foyer de New York.

Son slogan? « De petite ville à grande ville, mon instinct de tueur m’apporte toujours ce que je veux. »

Alice Smith

Rien n’a été révélé sur ce qu’Alice est jusqu’à 7 ans dans le futur, mais elle a les cheveux longs maintenant, ce qui est une nouvelle ambiance pour elle!

Avant le saut de temps, nous l’avons vue dire au revoir à FP après avoir quitté la ville avec sa fille JB. Quant à leur relation 7 ans plus tard? Ont-ils rompu? Sont-ils toujours ensemble? Se sont-ils mariés?! Nous devrons attendre et voir …

