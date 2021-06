Voici ce que vous devez savoir sur la nouvelle saison sur le thème des ovnis de Fortnite

Plusieurs franchises de science-fiction s’unissent dans la nouvelle saison de Fortnite pour aider à combattre une invasion extraterrestre.

Superman est le personnage principal du chapitre 2, saison 7, qui a débuté mardi 8 juin. Mais vous obtiendrez également des aides sur le thème de l’espace d’un extraterrestre personnalisable nommé Kymera et éventuellement d’un personnage « Star Trek », car le système de mise à niveau emblématique de Battle Pass comprend un salut Vulcain.

Un Battle Pass vous oblige soit à acheter un abonnement mensuel à Fortnite pour 11,99 €, soit à acheter le pass directement dans la devise du jeu, appelée V-bucks. (1 000 V-bucks coûte 9,99 €, et la saison coûte 950 V-bucks.)

Il y a de grands changements à venir dans la nouvelle saison, et nous ne parlons pas seulement du passage soudain d’une saison préhistorique de style « Jurassic Park » à un combat extraterrestre futuriste. Nous avons jeté un rapide coup d’œil à la saison et avons vu pas mal de choses sur le thème de l’espace à apprécier.

Le système de passe de combat avec les niveaux 1 à 100 a disparu ; au lieu de cela, au fur et à mesure que vous progressez, vous recevrez cinq « Battle Stars » par niveau à dépenser pour les récompenses spécifiques que vous souhaitez. (Le Battle Pass précédent obligeait les joueurs à tous recevoir des récompenses dans un ordre fixe.) À partir de la page 2 des récompenses, cependant, vous verrez quelques skins que vous ne pouvez recevoir qu’après avoir tout acheté sur les pages au préalable, comme le personnage « Sunny » qui comprend un T-shirt qui dit « Je ne crois pas aux humains ».

Certaines de nos autres récompenses préférées sur le thème de l’espace incluent le planeur de soucoupe volante, les traînées « d’abduction » et « d’inversion » sur le thème du trou noir, un écran de chargement avec un personnage tenant une pancarte demandant aux extraterrestres de « Sortez-moi d’ici » et l’émote « Alie-Yum » qui semble montrer un extraterrestre regardant quelque chose de savoureux. L’émote « décompressée » est également un trope extraterrestre assez cool.

Les extraterrestres envahissent Fortnite Chapitre 2, Saison 7. (Crédit image: Epic Games)

La carte comprend également quelques nouvelles zones. « Corny Conflicts » est maintenant une nouvelle zone de la carte où il y avait des crop circles et il semble être un centre pour combattre le conflit extraterrestre, bien que plus de détails devraient être révélés au fur et à mesure que la saison avance.

Recherchez également « Believer Beach » – où il semble y avoir une zone de fête, avec des chars et des graffitis sur le thème des extraterrestres. Là-bas, nous avons reçu une récompense de jeu appelée « Take Me To Your Leader » lors de l’atterrissage. Peu de temps après, nous avons vécu un « enlèvement », qui a vu un vaisseau extraterrestre nous prendre, nous piéger et nous faire voler dans les airs – puis nous déposer peut-être à un kilomètre et demi sur la carte.

La carte présente également le vaisseau-mère planant au-dessus de ce qui était autrefois le Spire, et des zones chaudes de conflit extraterrestre (marquées en violet) à Pleasant Park et Dirty Docks. Lorsque vous atterrissez dans les zones marquées en violet, faites attention à un ensemble d’agents futuristes appelé « IO » – qui vous tirera dessus dès qu’ils vous verront – ainsi qu’aux inévitables soucoupes volantes.

Vous remarquerez également beaucoup de fleurs violettes étranges autour de la carte, qui sont venues avec les extraterrestres, mais jusqu’à présent, elles ne font que faire des bruits étranges lorsque vous passez. Pendant que vous courez en évitant les ovnis (objets volants non identifiés) et les autres joueurs, vous pouvez ramasser des artefacts extraterrestres à travers l’île ou à l’intérieur de « coffres cosmiques », une autre mise à niveau des saisons précédentes. Au fur et à mesure que vous dépensez les artefacts, vous pouvez réclamer des styles, y compris la tenue Kymera personnalisable.

Les joueurs peuvent pirater et piloter des soucoupes volantes – une amélioration rapide par rapport à certains des avions que nous avons vus dans le passé. Il semble y avoir des armes de type rail gun qui tirent à travers les structures, ce qui peut être utile dans les situations où vous affrontez quelques joueurs ennemis au moment où la tempête descend. Tout comme la saison dernière, vous pouvez recevoir des barres en accomplissant des quêtes ou – un nouvel ajout pour la saison 7 – des téléphones payants. L’envoi des barres vous permettra d’améliorer vos armes et de bénéficier d’autres avantages.

Nous avons détecté ce qui semble être un appareil de numérisation, peut-être une autre référence à « Star Trek », ainsi que des matériaux de fabrication permettant aux joueurs de créer des armes plus anciennes et précédemment retirées des saisons précédentes. Fortnite annonce d’autres « nouvelles armes de haute technologie », notamment un fusil à impulsion, un pistolet à rayons vaporisateur et un pistolet à rail pour abattre des soucoupes volantes.

Voir les soucoupes volantes dans Fortnite Chapter 2, Season 7. (Crédit image: Epic Games)

Lorsque vous vous connectez, une cinématique est jouée montrant un énorme navire de style « Independence Day » descendant sur l’île après une série de mystérieuses disparitions d’insulaires. Il semble que le Spire, l’un des emplacements de la saison dernière, soit détruit après que l’OVNI a aspiré la source d’énergie Zero Point qui semble être le centre de la réalité à Fortnite.

La bande-annonce de la saison sur Le fil Twitter de Fortnite montre un essaim d’ovnis dans des navires circulaires et élégants descendant sur l’île Fortnite. Heureusement, notre vieil ami l’agent Jonesy est là avec son ancien patron, le docteur Sloane et une foule de personnages, dont curieusement l’influenceur Instagram Guggimon qui compte plus d’un million de followers.

« Nous sommes maintenant au bord de la guerre avec un ennemi que nous ne comprenons pas. Nous sommes confrontés à des chances impossibles », déclare Sloane dans la bande-annonce. « Mais nous avons quelque chose qu’ils n’ont pas – une raison de se battre », ajoute-t-elle.

Alors que Superman apparaît à l’écran et commence à voler, Sloane poursuit : » Que vous ayez toujours été ici ou que vous soyez un visiteur d’une autre étoile, cette île est à nous et si c’est la guerre qu’ils veulent, nous la leur donnerons. . »

Restez à l’écoute pour plus de plaisir extraterrestre au fur et à mesure que la saison avance.

