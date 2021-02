Voici ce que vous devez savoir sur la chanteuse de l’hymne national du Super Bowl, Jazmine Sullivan

Tous les yeux seront rivés sur The Weeknd ce dimanche alors qu’il se produira pendant le spectacle de mi-temps du Super Bowl, mais il y a aussi quelques autres chanteurs talentueux prêts à chanter pendant le grand soir du football, comme Jazmine Sullivan.

Que son nom vous semble familier ou non, Sullivan fait partie de l’industrie de la musique depuis un certain temps et a sorti son premier album « Fearless » en 2008.

Jazmine Sullivan s’est produite lors d’un gala pré-Grammy en février 2019. Frazer Harrison / pour The Recording Academy

Avant que le chanteur de R&B de 33 ans ne rejoigne le chanteur country Eric Church pour chanter l’hymne national au Super Bowl 55 ce week-end, 45secondes.fr résume tout ce que vous devez savoir sur Sullivan.

Qui est Jazmine Sullivan?

Son premier album a été un grand succès

Le premier album de Sullivan « Fearless » a dépassé le palmarès des meilleurs albums de R & B / Hip-Hop de Billboard et a présenté quatre singles à succès, dont la chanson « Bust Your Windows », que l’acteur / chanteuse Amber Riley a reprise dans l’émission « Glee » en 2009. Son deuxième L’album studio « Love Me Back » est sorti en 2010 et après une pause de trois ans, elle a sorti un album intitulé « Reality Show » en 2015.

Elle a 12 nominations aux Grammy Awards à son actif

Bien qu’il ait remporté 12 nominations aux Grammy Awards, le chanteur / compositeur n’a jamais remporté l’un des prix convoités. Sullivan a remporté ses cinq premières nominations en 2009, suivies de deux nominations l’année suivante et d’une en 2011. Flash forward jusqu’en 2016, et Sullivan a remporté trois nominations supplémentaires, suivies d’une autre en 2020.

Son dernier album fait beaucoup de buzz

Le 8 janvier 2021, la native de Philadelphie a sorti son quatrième album, un EP intitulé « Heaux Tales » qui met en lumière les expériences des femmes noires millénaires.

Dans une interview avec Glamour, la chanteuse a admis qu’elle ne s’attendait pas à ce que le projet soit aussi bien accueilli qu’il l’a été jusqu’à présent. Pourtant, elle est ravie que les femmes – les femmes noires, en particulier – soient en relation avec ses chansons.

«Je savais que c’était spécial pour moi, mais je ne savais pas à quel point ce serait profond pour les autres femmes», a-t-elle déclaré au magazine. « Mais je comprends. Nos histoires ne sont pas assez racontées – ou pas du tout. Nous n’avons pas grand-chose à dire, » Oh, c’est moi juste là. » Ou: « C’est mon histoire, et je m’y rapporte. »

C’est un couple musical improbable, mais ce sera un sacré spectacle.

Elle n’a jamais travaillé ni rencontré Eric Church auparavant

Les deux artistes n’ont jamais vraiment travaillé ensemble, mais Sullivan a récemment déclaré à Entertainment Tonight qu’elle avait hâte de fusionner leurs styles musicaux lors de leur performance au Super Bowl.

« Je n’ai pas encore rencontré Eric, je suis ravie de le rencontrer, nous venons définitivement de deux choses totalement différentes », a-t-elle déclaré. « Mais je suis excité. Je pense que ce sera cool de mélanger les différents sons de la musique et de montrer juste un peu d’unité. »

«J’espère juste que cela apporte l’unité et que cela montre que vous pouvez être de deux parties différentes de la vie et vous réunir, vous savez, pour une bonne cause commune, en gros», a-t-elle poursuivi.

Sullivan n’arrive toujours pas à croire qu’elle se produit au Super Bowl

Chanter au Super Bowl serait un moment du genre «pincez-moi» pour n’importe qui, et Sullivan est toujours sous le choc qu’elle interprète l’hymne national.

« Honnêtement, je serai le premier à dire que je me suis joué petit toute ma vie. Donc je n’ai même jamais rêvé de jouer au Super Bowl. J’ai toujours considéré cela comme un moment pour quelqu’un qui avait une carrière plus grande. que le mien », dit-elle à Glamour. « Je suis donc très reconnaissant, sous le choc et excité de partager ce moment avec mes proches qui m’ont vu traverser toutes les choses que j’ai dans ma vie. »

en relation

Il se trouve également que 30 ans se sont écoulés depuis que Whitney Houston a chanté l’hymne national au Super Bowl, et Sullivan est honorée de se produire pour un anniversaire aussi emblématique.

« Et évidemment, personne ne peut faire une autre version, une meilleure version que Whitney, mais je suis juste ici pour représenter mon peuple et aller là-haut pour chanter et y apporter une âme », a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight.