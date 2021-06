Que veut dire Kugelblitz ? Qu’est-ce que le souci ? Oblivion est-il une référence à l’hôtel Oblivion ? Voici ce que signifient les titres des épisodes de la saison 3 de Umbrella Academy …

L’Académie des Parapluies La saison 3 est peut-être encore loin de sortir sur nos écrans, mais les fans viennent de recevoir leur premier teaser pour ce qui va se passer ensuite pour les frères et sœurs Hargreeves et la nouvelle Sparrow Academy.

Lors d’une diffusion en direct pour la Geeked Week de Netflix, le showrunner Steve Blackman a révélé les titres des épisodes de L’Académie des Parapluies saison 3 et il y a déjà beaucoup d’œufs de Pâques cachés en eux qui amèneront les fans à théoriser sur ce qu’ils pourraient signifier.

Au cours des 10 épisodes de la saison 3, il semble que nous en apprendrons beaucoup plus sur la Sparrow Academy, plonger plus profondément dans les origines de la façon dont les frères et sœurs ont réellement obtenu leurs pouvoirs et peut-être même voir un moment clé de « Hotel Oblivion » de Gerard Way. roman graphique se joue à l’écran.

Voici toutes les théories et les significations derrière L’Académie des Parapluies titres des épisodes de la saison 3.

Qu’est-ce que la Académie des parapluies Les titres des épisodes de la saison 3 signifient-ils?

Titres des épisodes de la saison 3 de Umbrella Academy : voici ce qu’ils signifient. Image : Netflix

Épisode 1 : « Rencontrez la famille »

Étant donné que nous avons été présentés à la toute nouvelle Sparrow Academy à la fin de la saison 2, cet épisode sera très probablement l’introduction des nouveaux personnages qui rejoindront la fratrie Hargreeves. Nous avons déjà été présentés à la distribution et aux personnages, y compris ce mystérieux cube flottant, Christopher. (Oui, il a un nom !)

Épisode 2: ‘La plus grosse boule de ficelle du monde’

Envoyez toutes vos théories pour celle-ci dans le post. S’efforcent-ils de comprendre et de démêler les délais ? Klaus démêle-t-il littéralement la plus grosse pelote de ficelle du monde pendant tout un épisode ? Je regarderais les deux, tbh.

Épisode 3 : « Une poche pleine d’éclairs »

Aucune idée de ce qui se passe ici, mais la foudre semble être un thème récurrent basé sur le titre du prochain épisode …

Épisode 4: « Kugelblitz »

Dans le chat en direct, Blackman a exhorté les fans à rechercher sur Google le sens du mot. Kugelblitz est un mot utilisé en astrophysique pour désigner un trou noir formé à partir de rayonnement plutôt que de matière. C’est aussi le nom d’un canon anti-aérien allemand de la Seconde Guerre mondiale, également connu sous le nom de « Ball Lightning ».

Épisode 5 : « La coupe la plus gentille »

Encore une fois, il n’y a pas grand chose à faire avec ce titre. Nous devrons rester perchés pour trouver des indices lorsque la bande-annonce tombera enfin.

Épisode 6 : « Soucis »

Blackman a révélé que celui-ci a une signification plus profonde que les fans de la série originale de romans graphiques de Gerard Way comprendront. Les fans de la série Netflix pourraient également comprendre de quoi il s’agit, car on nous a déjà montré ce qu’est le « souci ».

Dans une interview avec AWN, le superviseur VFX Everett Burrell a révélé que les particules d’énergie qui s’étaient envolées du pot de Sir Reginald Hargreeves pendant cette scène de flashback s’appelaient « souci », et c’est ce qui donne aux frères et sœurs leurs pouvoirs.

Épisode 7 : « Auf Wiedersehen »

Eh bien, celui-ci est évidemment le mot allemand pour ‘au revoir’. C’est aussi le titre du deuxième épisode qui utilise un mot allemand, il semble donc que nous allons explorer une sorte de scénario allemand dans la saison 3.

Épisode 8 : « Un mariage au bout du monde »

Aucune idée de ce qui se passe ici à part un mariage ?! À la fin du monde? Qui va se marier?! Et qui a causé l’apocalypse cette fois ? (Il y a aussi une chanson de My Chemical Romance intitulée ‘Party at the End of the World’, soit dit en passant. Faites de cette information ce que vous voulez.)

Épisode 9 : « Six cloches »

Blackman a dit que le titre de cet épisode aurait du sens pour les fans après avoir regardé la saison 3, nous devrons donc attendre et voir si des indices ou des œufs de Pâques apparaissent dans la bande-annonce avant de commencer à théoriser.

Épisode 10 : « L’oubli »

Cela signifie-t-il… L’OBLIVION DE L’HOTEL ? Bien qu’aucun détail sur la finale de la saison 3 n’ait encore été dévoilé, nous savons déjà que cela va changer la donne avec un titre d’épisode comme celui-ci. Le dernier numéro de la Hôtel de l’oubli La bande dessinée voit les frères et sœurs Hargreeves se battre contre de nouveaux méchants. La grande question est : les frères et sœurs Hargreeves et la Sparrow Academy parviendront-ils à s’unir d’ici la fin de la saison pour faire face à ce qui pourrait arriver ?

Quand est-ce que Académie des parapluies la saison 3 est sortie ?

Il n’y a actuellement aucune date de sortie confirmée pour L’Académie des Parapluies saison 3. Le tournage a commencé à Toronto en février 2021 et se déroule toujours en ce moment.

Bien que nous ne puissions peut-être pas voir la saison 3 avant la fin de 2021, il est à peu près garanti que ce prochain lot d’épisodes va nous époustoufler.

Pour toutes les dernières nouvelles, mises à jour et quiz sur L’Académie des Parapluies, allez par ici.

