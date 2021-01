Quel est le nom du bébé de Gigi Hadid et Zayn Malik? Qu’est-ce que cela signifie et comment le prononcez-vous? Voici ce que nous savons…

Cela fait quatre mois que Gigi Hadid et Zayn Malik ont ​​accueilli leur premier enfant, une petite fille, et maintenant Gigi a enfin annoncé le nom de leur fille.

Le couple a gardé leur petite fille hors de la vue du public depuis sa naissance en septembre, ne nous taquinant qu’avec des photos de sa main et du haut de sa tête.

Depuis sa naissance, les fans ont proposé des théories sur ce que le bébé du mannequin et de la chanteuse One Direction pourrait être appelé. Certains étaient convaincus que Taylor Swift avait divulgué le nom du bébé sur son album toujours, après que Gigi ait partagé une photo de son ventre rond sur Instagram avec la légende: « Août, en attendant notre fille ».

Voici ce que signifie le nom du bébé de Gigi Hadid et Zayn Malik … Photo: Stephane Cardinale – Corbis / Corbis via , @gigihadid via Instagram

‘August’ est la piste numéro huit de l’album de Taylor, folklore et ‘Dorothea’ est la piste huit sur toujours. Ainsi, les fans sont arrivés à la conclusion que son nom était Dorothea. D’autres théories suggéraient que son nom était Lavender, Hemera ou Theia.

Eh bien, ce n’est rien de tout cela. Gigi a révélé le nom de son bébé sur Instagram, changeant sa biographie en: «La mère de Khai». Oui! Son nom est Khai.



Biographie Instagram de Gigi Hadid. Photo: @gigihadid via Instagram

Que signifie Khai?

«Khai» en arabe signifie «le couronné» ou «royauté». C’est sans aucun doute un clin d’œil à leur héritage: Zayn est anglo-pakistanais et Gigi est hollandais-palestinien. Cependant, selon Baby Name Wizard, Khai a également des origines vietnamiennes et est traditionnellement utilisé pour les garçons. Cela signifie guerrier vietnamien ou fort.

Comment prononcer Khai

Khai est généralement prononcé « K-EYE ». Comme le thaï, mais avec un K.

