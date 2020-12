Voici ce que nous savons de la suite potentielle de «  Dirty Dancing  » de Jennifer Grey

Personne ne met Baby (ou Jennifer Gray) dans un coin. Quelques décennies après la sortie de Sale danse, Lionsgate crée une suite avec Gray en tant que producteur et acteur du film. Voici ce que nous savons de ce prochain film.

Jennifer Gray jouera et produira cette suite à venir

Il était considéré comme «l’un des secrets les moins bien gardés d’Hollywood». Maintenant, les fans savent avec certitude qu’ils passeront le temps de leur vie, encore une fois, avec une suite du film classique des années 1980, Sale danse.

«Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendaient et que [has] en a fait le titre de bibliothèque le plus vendu de l’histoire de la société », a déclaré le PDG de Lionsgate, Jon Feltheimer, lors d’un appel aux résultats, selon Deadline.

Le film original racontait l’histoire d’un danseur, nommé Baby, qui n’avait que quelques mois d’été à profiter avant de rejoindre le Peace Corps. Elle ne pense pas qu’elle trouvera de plaisir dans une station endormie de Catskills jusqu’à ce qu’un professeur de danse local la choisisse comme partenaire. C’est Johnny Castle, interprété par Patrick Swayze.

De quoi parlera ce nouveau film «Dirty Dancing»?

Cela fait plus de 30 ans que ce film primé est sorti. Bien qu’une suite soit en préparation, sa date de création et son calendrier de production sont encore inconnus.

Selon la date limite, « Corps chauds Le réalisateur Jonathan Levine dirige le projet avec Gillian Bohrer à partir d’un scénario de Mikki Daughtry et Tobias Iaconis (À cinq pieds de distance, la malédiction de La Llorona). »

En ce qui concerne l’histoire de ce film, cependant, les détails sont encore inconnus. Bien que Gray agisse dans la suite, on ne sait pas si elle reprendra son rôle de «Baby» ou si cette histoire se concentrera entièrement sur un nouveau couple.

Patrick Swayze ne sera pas dans cette suite de ‘Dirty Dancing’

Bien que Gray soit sur le point de jouer dans ce spin-off, sa co-star sera visiblement absente, car Swayze est décédée en 2009 d’un cancer. La manière dont l’histoire va changer, cependant, reste à déterminer. Gray a depuis commenté sa relation avec cet acteur.

«C’était notre deuxième film que nous avions fait ensemble en peu de temps – nous l’avons fait aube Rouge d’abord et ensuite Dirty Dancing, » Gray a déclaré lors d’une interview avec The Hollywood Reporter en 2016.

«C’était un grand danseur et il était intrépide», a-t-elle poursuivi. «Son intrépidité avec ma peur… ensemble était comme un mariage où vous avez deux opposés. Il ferait n’importe quoi et j’aurais peur de faire quoi que ce soit.

Plus d’informations sur ce film potentiel seront probablement annoncées dans les mois à venir. Jusque-là, l’original Sale danse Le film est disponible en streaming avec un abonnement à HBO ou un abonnement premium à Hulu.