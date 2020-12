Voici ce que nous avons appris sur les extraterrestres en 2020

Dans une année où de mystérieux monolithes sont littéralement apparus de nulle part, on pourrait penser que la première véritable détection de la vie extraterrestre serait à un jet de pierre. Eh bien, 2020 n’a pas apporté de petits hommes verts, mais cela a rapproché les astronomes de la découverte de la vie extraterrestre comme jamais auparavant. Des molécules organiques tournant autour du système solaire aux mystérieux signaux radio qui remontent enfin à leur source, voici quelques-unes des plus grandes découvertes de l’année sur les endroits où les extraterrestres peuvent se cacher (et ne sont certainement pas) dans l’univers.

Il pourrait y avoir une vie extraterrestre dans les nuages ​​de Vénus

En septembre, Vénus est devenue la planète la plus populaire sur Terre lorsque les scientifiques ont découvert des traces possibles de la molécule phosphine dans l’atmosphère de la planète. Sur Terre, la phosphine (composée d’un atome de phosphore et de trois atomes d’hydrogène) est principalement associée à des bactéries qui ne respirent pas l’oxygène, ainsi qu’à certaines activités humaines. La molécule est produite naturellement par des géantes gazeuses, mais il n’y a aucune bonne raison pour qu’elle se trouve dans le monde chaud et infernal de Vénus, ont conclu les chercheurs – à moins, peut-être, qu’il y ait une sorte de vie qui la respire dans les mystérieux nuages ​​de la planète?

… Mais ce n’est pas probable

Aussi passionnante qu’elle soit, la découverte de la phosphine a suscité un fort scepticisme de la part de la communauté scientifique. Pour commencer, il n’est même pas clair que les chercheurs aient détecté de la phosphine; leurs observations contenaient tellement de bruit que quelque chose imitant la signature chimique de la phosphine aurait pu apparaître par accident, a déjà déclaré John Carpenter, un scientifique de l’observatoire au télescope Atacama au Chili, à 45Secondes.fr.

Et même si la lecture était précise, la phosphine pourrait très facilement être créée de manière totalement aléatoire grâce à un certain nombre de processus géologiques qui n’impliquent pas du tout la vie, a déclaré Lee Cronin, chimiste à l’Université de Glasgow au Royaume-Uni. Les processus qui façonnent la surface et le ciel brûlants de Vénus sont en grande partie un mystère, et une trace d’une molécule inexplicable n’est malheureusement pas suffisante pour confirmer l’existence d’une vie extraterrestre. Une étude approfondie de la planète est nécessaire pour résoudre cette énigme chimique.

Il pourrait y avoir 36 civilisations extraterrestres partageant notre galaxie

Combien de civilisations extraterrestres intelligentes se cachent parmi les centaines de milliards d’étoiles de la Voie lactée? Selon une étude publiée le 15 juin dans The Astrophysical Journal, la réponse est 36.

Comment les chercheurs sont-ils arrivés à ce nombre? En essayant de nouveau une énigme de chasse aux extraterrestres vieille de plusieurs décennies connue sous le nom d’équation de Drake. Nommé en l’honneur de l’astronome Frank Drake, qui a lancé l’équation en 1961, le casse-tête tente de deviner le nombre probable de civilisations extraterrestres dans notre galaxie en fonction de variables telles que le taux moyen de formation d’étoiles, le pourcentage d’étoiles qui forment des planètes et le beaucoup plus petit pourcentage de planètes qui ont les bonnes choses pour la vie. La plupart de ces variables sont encore inconnues, mais les auteurs de la nouvelle étude ont tenté de les résoudre avec les informations les plus récentes sur la formation d’étoiles et les exoplanètes disponibles.

Leur résultat? Il y a précisément 36 planètes dans la Voie lactée qui pourraient héberger une vie d’intelligence similaire à celle de la Terre. Mais même si les chercheurs ont cloué toutes ces variables inconnues, il faudra encore du temps avant de rencontrer l’un de nos voisins du renseignement; en supposant une répartition uniforme des civilisations dans toute la galaxie, la plus proche est à 17 000 années-lumière de la Terre.

Et plus de 1000 étoiles extraterrestres pourraient nous regarder

Vont-ils nous trouver avant que nous les trouvions? Nous pourrions le découvrir dans cette vie. Deux étoiles sur la liste hébergent des exoplanètes connues, dont l’une aura une ligne de vue directe sur la Terre en 2044.

Mais pendant que nous recherchons des mondes extraterrestres, les extraterrestres chassent-ils aussi pour nous? C’est la question qui a motivé une étude du 20 octobre dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, dans laquelle les astronomes ont calculé le nombre de systèmes stellaires extraterrestres qui ont une ligne de vue directe sur la Terre – et pourraient donc nous regarder en ce moment.

L’équipe a calculé qu’environ 1000 systèmes d’étoiles à environ 300 années-lumière de la Terre pourraient voir notre planète alors qu’elle passe entre leur emplacement et le soleil de la Terre. Ces extraterrestres qui observent le ciel verraient notre soleil s’assombrir lorsque la Terre passe au-dessus, tout comme les humains ont détecté des milliers d’exoplanètes en surveillant les étoiles s’assombrissant soudainement dans le ciel nocturne. De plus, si ces astronomes extraterrestres disposent d’une technologie similaire à la nôtre, ils pourraient même détecter des traces de méthane et d’oxygène dans l’atmosphère terrestre, ce qui serait des signes potentiels de vie, ont noté les chercheurs.

Les extraterrestres ne sont pas responsables des FRB (du moins, pas celui-ci)

Les sursauts radio rapides (FRB) sont des impulsions de lumière radio d’une milliseconde qui traversent l’espace des milliers de fois par jour. Jusqu’à récemment, personne ne savait ce qu’ils étaient. Serait-ce des extraterrestres, faisant pulser les jets sur leur vaisseau spatial hyper-rapide? L’idée avait traversé l’esprit d’au moins un astronome. Mais pour le meilleur ou pour le pire, cette idée peut être morte après que les astronomes ont réussi à retracer un FRB à une source connue dans la Voie lactée pour la première fois.

Il s’avère que la source était un magnétar: le cadavre à rotation rapide et hautement magnétisé d’une étoile morte depuis longtemps. Pendant des milliers d’années après leur formation, ces objets capricieux traversent des périodes d’activité violente, émettant de puissantes impulsions de rayons X et gamma dans l’univers qui les entoure à des intervalles apparemment aléatoires. Pendant que les astronomes regardaient une telle explosion, ils ont également attrapé un FRB rayonnant hors de l’étoile morte. Peut-être que tous les FRB de l’univers ne proviennent pas de magnétars (extraterrestres, vous êtes toujours averti), mais cette découverte contribue grandement à résoudre un mystère du cosmos vieux de dix ans.

Les nains blancs peuvent être des forteresses extraterrestres

Dans environ 4 milliards d’années, le soleil de la Terre se transformera en une géante rouge, puis s’effondrera en une petite naine blanche fumante. Ce destin est inévitable, et les chances que l’humanité fuit vers un autre système stellaire sont presque impossibles. Peut-être que si nous sommes encore là à l’époque, nous pourrions trouver un moyen d’exploiter la faible lumière de notre étoile morte et de continuer à faire du camionnage en tant que civilisation. Et peut-être, selon un article publié plus tôt cette année dans la base de données de préimpression arXiv, que d’autres civilisations extraterrestres font déjà de même.

Les naines blanches ont été largement ignorées dans la recherche de l’intelligence extraterrestre (SETI), affirment les auteurs de l’article, car il est peu probable qu’une étoile morte héberge une civilisation florissante. Mais les naines blanches ont parfois des planètes sur leur orbite – et une civilisation très avancée pourrait être en mesure de faire fonctionner leur petit soleil pour elles, même après la mort. Les astronomes ne devraient donc pas couper les naines blanches de leurs équations SETI, écrivent les auteurs; en fait, nous devrions peut-être nous tourner vers eux en premier.

Les extraterrestres pourraient ne pas respirer l’oxygène

Une autre cible sous-estimée dans la recherche de la vie extraterrestre: les planètes sans oxygène. Alors que l’on a longtemps supposé que la vie extraterrestre avait besoin d’air pour respirer, une étude publiée le 4 mai dans la revue Nature Astronomy soutient que peut-être «air» et «oxygène» ne sont pas toujours synonymes. L’hydrogène et l’hélium sont des éléments beaucoup plus courants dans notre univers (l’atmosphère de Jupiter est constituée à 90% d’hydrogène, par exemple), alors que se passerait-il si une espèce extraterrestre évoluait pour respirer à la place?

Il s’avère que c’est peut-être possible. Les auteurs de l’étude ont exposé un type de bactérie ne respirant pas l’oxygène appelé E. coli à deux « atmosphères » différentes fabriquées à l’intérieur de certains tubes à essai. Un ensemble de flacons était de l’hydrogène pur, l’autre de l’hélium pur. Ils ont constaté que les bactéries étaient capables de survivre dans les deux conditions, bien que leur croissance ait été retardée. Cette expérience « ouvre la possibilité d’un spectre beaucoup plus large d’habitats pour la vie sur divers mondes habitables », a écrit l’auteur de l’étude Sara Seager, spécialiste des planètes au MIT, dans l’article.

Les extraterrestres (probablement) n’ont pas construit ‘Oumuamua

L’étrange roche en forme de cigare nommée ‘Oumuamua a intrigué les scientifiques depuis qu’elle a été repérée pour la première fois dans notre système solaire en octobre 2017. L’objet voyageait trop vite pour provenir de notre système solaire et semblait accélérer sans raison. Certains astronomes – en particulier l’astrophysicien Avi Loeb de l’Université Harvard – ont déclaré qu’il pourrait s’agir d’un vaisseau spatial extraterrestre, propulsé par une voile fine comme du papier. Cette théorie a rencontré un scepticisme permanent cette année, cependant, grâce à plusieurs études qui décrivent les origines naturelles potentielles de l’objet.

L’une des principales théories: «Oumuamua est un« iceberg d’hydrogène »- essentiellement, un morceau solide d’hydrogène gazeux qui s’est éloigné de son étoile locale et s’est dirigé vers le cœur glacé d’un nuage moléculaire géant. Après avoir quitté le cœur du nuage, le berg a été battu par le rayonnement et moulé en une forme allongée. Une fois qu’il est entré dans notre système solaire, l’hydrogène a commencé à bouillir de la roche glacée, ce qui l’a fait accélérer sans laisser de traînée de gaz visible. C’est une théorie alléchante qui explique plusieurs des bizarreries d’Oumuamua; Pourtant, Loeb pense que les extraterrestres sont l’explication la plus probable.

Quatre mondes sont les plus prometteurs

Dans notre système solaire, quatre mondes semblent avoir la bonne substance pour la possibilité de la vie. Le plus important est Mars – l’un des mondes les plus semblables à la Terre de notre système solaire. Plus tôt cette année, un grand lac a été détecté sous la calotte glaciaire polaire sud, donnant un nouvel espoir que de minuscules microbes pourraient y être présents (en supposant qu’ils aient quelque chose à manger).

Les trois autres candidats sont tous des lunes: la lune de Jupiter, Europe, et les lunes de Saturne, Encelade et Titan. Comme Mars, Europe tient la promesse de l’eau; sa surface est une vaste étendue de glace, qui peut cacher un océan mondial gargantuesque de plus de 100 kilomètres de profondeur. Encelade, aussi, est un monde glacé qui peut contenir de l’eau liquide profondément sous sa surface. Récemment, des geysers gargantuesques ont été repérés en train de pulvériser de l’eau, des grains de particules rocheuses et des molécules organiques au large de la lune et dans l’espace. Titan, quant à lui, est la seule lune de notre système solaire avec une atmosphère substantielle, riche en azote – un élément constitutif important des protéines dans toutes les formes de vie connues.

La chasse aux extraterrestres est devenue un peu plus difficile

Le mardi 1er décembre, le radiotélescope emblématique de l’observatoire Arecibo à Porto Rico s’est finalement effondré, après s’être accroché à un fil littéral pendant près de cinq mois (deux mystérieux incidents de rupture de câble en août et novembre ont laissé le télescope dans un état désastreux).

L’effondrement tragique met fin à l’héritage de 57 ans d’Arecibo à rechercher dans le cosmos des signes de vie extraterrestre. En 1974, le télescope a diffusé le désormais célèbre « Message d’Arecibo », déclarant les prouesses techniques de l’humanité à tous les extraterrestres intelligents qui pourraient être à l’écoute. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de réponses – mais ce message aux stars a inspiré le film de 1997 «Contact», dans lequel le télescope Arecibo joue un rôle de premier plan. La perte du télescope laisse une lacune dans SETI qui ne sera pas facilement comblée.

