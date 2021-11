Voici ce que nous attendons de la saison 2 d’Arcane

La série animée sur le thème de League of Legends Arcane s’est avérée être un énorme succès et attire des millions de téléspectateurs sur Netflix.

Après la finale de la première saison de la série, Netflix n’a pas tardé à annoncer que les fans de Ésotérique aura plus à espérer. Le géant du streaming promet officiellement aux fans de la série que le League of Legends la série animée a été confirmée pour une deuxième saison, associant la nouvelle à une bande-annonce pour correspondre. Dans leur teaser, il semble que les membres de la distribution de voix originale Hailee Steinfeld, Ella Purnell et Katie Leung reviendront pour la prochaine saison.

Le chapitre supplémentaire

Netflix n’a pas tardé à annoncer que la deuxième saison serait en route après la finale de la première saison de l’émission et que l’équipe derrière Ésotérique développe déjà le chapitre supplémentaire de la saga de la franchise. Alors que les nouvelles de la plate-forme peuvent déclencher un soupir de soulagement pour les fans qui attendaient avec impatience l’annonce, les détails quant au moment où Ésotérique est sur le point de revenir sont minces. Netflix n’a pas fourni de calendrier concret quant au moment où les fans peuvent s’attendre à ce que la série revienne sur les petits écrans.

Les League of Legends-La série animée à thème s’est avérée être un énorme succès et attire des millions de téléspectateurs sur Netflix. Être le premier League of Legends série télévisée, la première saison plonge dans la tradition de ses champions qui sont devenus si précieux pour le gameplay. Initialement, Ésotérique devait être connu sous un nom différent – Célébrations du 10e anniversaire de League of Legends, pensait que les effets de la pandémie de COVID-19 avaient retardé la série et que le titre initial avait besoin d’être retravaillé. La remorque pour Ésotérique présente les sœurs protagonistes Vi et Jinx alors qu’elles font face à des défis qui les sépareront ou renforceront leur lien.

À quoi peut-on s’attendre de la saison 2 ?

Après Ésotérique a laissé sa première saison ouverte sur un cliffhanger, les fans ont déjà généré leurs propres attentes pour la deuxième saison alors que la série inaugurale de la série comportait neuf épisodes en trois actes. Le teaser qui a été publié par Netflix joue la sécurité en étant assez vague, ajoutant à l’intrigue autour de la série elle-même. Cependant, le dialogue en vedette de la série guide le récit du teaser, et les fans pensent avoir identifié Warwick – un personnage semblable à un loup-garou avec un battement de cœur métallique – dans la bande-annonce. Warwick a déjà été taquiné tout au long de la première saison de Ésotérique, bien que les fans soient devenus convaincus que le monstre qui chasse les ruelles grises de Zaun recevra une introduction appropriée dans la série.

De plus, les fans sont impatients de regarder leur favori League of Legends les champions reviennent à Ésotérique à travers sa deuxième saison. Le vrai courage (2010) et Spider-Man : dans le Spider-Verse la star Hailee Steinfeld prête sa voix à la série en tant que Vi, Ella Purnell doit revenir en tant que Jinx et Katie Leung devrait reprendre son rôle de Caitlyn Kiramman. Les fans ont spéculé sur des retours similaires de Kevin Alejandro en tant que Jayce Talis, Toks Olagundoye en tant que Mel Medarda, JB Blanc en tant que Vander et Bolbok, Miles Brown en tant que Young Ekko, Harry Lloyd en tant que Viktor, Molly Harris en tant que Young Caitlyn et Mia Sinclair Jenness en tant que Jeune Poudre.

Il a fallu six ans à Riot Games et Fortiche pour se préparer Ésotérique pour ses grands débuts attendus avec impatience sur Netflix. Le PDG de Riot Games, Nicolo Laurent, a précédemment précisé que la deuxième saison sera prête à toucher le public dans moins de six ans, mais ceux qui espèrent une date en 2022 pourraient être déçus. En 2019, Riot Games avait assuré que Ésotérique était un engagement sur plusieurs saisons, laissant les fans s’attendre à ce que Ésotérique pourrait revenir dès 2023. Jusque-là, toute la première saison de Ésotérique est disponible en streaming via Netflix. Ceux qui en veulent plus en dehors de la série animée peuvent télécharger League of Legends pour jouer gratuitement.





