Voici ce que les frères Safdie ont fait depuis Gemmes non coupées

Les Safdies sont nés et ont grandi à New York de parents d’origine juive. Leur passion pour leur ville et leur patrimoine transparaît clairement dans leurs films. Le duo a commencé à faire des films à un âge précoce et est apparu pour la première fois sur la carte après leur film autofinancé, Papa longues jambes, qui a reçu des critiques positives. De là, les Safdies ont écrit et réalisé Dieu sait quoi, un film psychologique centré sur un héroïnomane à New York. Le film était basé sur les mémoires d’Arielle Holmes, qui joue le rôle principal de Harley. L’affiche vibrante du film a attiré l’attention de Robert Pattinson qui était alors déterminé à travailler avec les Safdies sans même voir le film. A partir de là, c’est l’histoire.

Leur carrière s’est poursuivie avec deux films révolutionnaires, Bon temps et Gemmes non coupées. Les Safdies ont séduit le public et les critiques avec Bon temps, l’histoire de Connie Nikas (Robert Pattinson) dans une odyssée à travers la ville de New York pour faire sortir son frère handicapé mental, Nick (Benny Safdie) de prison après un braquage de banque raté. Le film, en quelque sorte, a réinventé la carrière de Pattinson en nous montrant qu’il a les capacités d’acteur pour faire de lui l’un des plus grands.

Ils ont suivi Bon moment avec Gemmes non coupées, l’histoire anxiogène d’Howard Ratner (Adam Sandler) en quête d’une pierre précieuse pour rembourser ses dettes de jeu avant qu’il ne soit trop tard. Sandler brille dans une performance déterminante et très sous-estimée. Le succès de ces films a prouvé les capacités des frères Safdie et les fans sont impatients de savoir ce qui les attend. Heureusement, le duo de réalisateurs a fait beaucoup de choses depuis la sortie de (Uncut Gems}.

L’éclat des frères Safdie

Les Safdies sont de purs originaux qui méritent tout le crédit et le battage médiatique qu’ils reçoivent. En même temps, vous pouvez clairement voir comment ils sont influencés par des légendes comme John Cassavetes et Robert Bresson.

Les Safdies utilisent le cadrage et les mouvements de caméra pour mettre l’accent sur l’émotion et les personnages. Ils utilisent fréquemment des gros plans extrêmes ainsi que des travellings à longue distance en fonction de l’émotion de chaque scène. Leur cinématographie leur est propre et ils utilisent la couleur dans tous leurs films, comme la chemise orange de Howard Ratner dans la scène du club de Gemmes non coupées. Le club est rempli de monde, mais nous nous concentrons sur Howard. La couleur rouge est visible partout Bon temps; l’explosion de teinture rouge et les vêtements rouges de Connie sont en corrélation avec la passion et la frustration qu’il a de sortir son frère de prison.

Leur mise en scène tire le meilleur parti de chaque acteur avec lequel ils travaillent. Qui aurait pensé que Kevin Garnett serait si convaincant sur grand écran ? Il suffit d’un bon réalisateur. Les Safdies sont connus pour faire jouer des rôles à des non-acteurs et cela rapporte toujours. Dans chaque film, ils utilisent avec brio des techniques pour transmettre l’émotion et le développement du personnage. Dans la scène finale de Bon temps, les crédits commencent à rouler dès que Nick Nikas commence à emboîter le pas au reste des personnages handicapés mentaux dans le jeu » Traverser la pièce « , montrant qu’il est enfin là où il doit être. C’est un fait que les frères Safdie sont deux des cinéastes les plus travaillants actuellement dans l’industrie. Ils éditent, produisent, tirent et créent des conceptions sonores brillantes pour nombre de leurs propres projets.

Benny Safdie a fait beaucoup d’acteur

Benny Safdie a brillamment interprété le personnage handicapé mental et malentendant de Nick Nikas dans Bon moment. Il a prouvé ses capacités d’acteur et depuis, on le voit à juste titre apparaître de plus en plus dans d’autres films. Dans le film 2020, Morceaux d’une femme, Safdie avait un second rôle en tant que Chris, un vendeur de voitures et ami de la famille des personnages principaux. Il donne une performance subtile et convaincante, en particulier dans une longue prise lorsqu’il a du mal à créer de petites discussions lors d’un dîner de Thanksgiving maladroit. Depuis, Safdie est au casting du dernier film de Paul Thomas Anderson Pizza à la réglisse ainsi que la prochaine Obi-Wan Kenobi mini-série.

Les Safdies viennent de signer un contrat de deux ans avec HBO et A24

C’est très excitant d’apprendre que les frères Safdie apporteront leurs compétences à deux des meilleures sociétés de production du secteur. HBO est un endroit idéal pour eux d’utiliser leurs talents, et l’implication d’A24 le rend encore plus excitant. HBO n’a pas publié beaucoup d’informations sur les projets à venir, mais on s’attend à ce que HBO et A24 leur donnent les ailes pour s’envoler sur ces nouvelles plateformes. Un projet que nous connaissons est un documentaire de Paul Reubens que Josh et Benny Safdie vont produire. Reubens est surtout connu pour son célèbre personnage de Pee-wee Herman ainsi que son second rôle dans Coup. Reubens a également eu une controverse derrière la caméra, ce qui en fera un documentaire stimulant.

Les Safdies produisent La malédiction avec Nathan Fielder

La collaboration entre les Safdies et Nathan Fielder est peut-être le projet le plus excitant actuellement à Hollywood. Nathan Fielder est connu pour sa série à succès Comedy Central, Nathan pour toi où il joue une version fictive de lui-même, donnant des conseils douteux aux petites entreprises. Nathan pour toi est l’un des contenus les plus drôles à la télévision, et l’humour drôle et auto-infligé de Fielder le rend encore meilleur.

La malédiction est sur le point de faire sa première sur Showtime et le casting comprendra Fielder, Benny Safdie et l’actrice oscarisée Emma Stone. Les deux Safdies produiront et la série sera écrite par Benny Safdie et Fielder. L’intrigue semble être quelque chose d’un autre monde. L’histoire suit la relation d’un couple nouvellement marié alors qu’ils essaient de concevoir un enfant tout en partageant la vedette dans une nouvelle émission HGTV. Dans le même temps, leur existence est perturbée par une malédiction surnaturelle. On dit que la série touche à de nombreux genres différents.

La combinaison de l’éclat des Safdies et des talents de comédien de Fielder créera sans aucun doute une œuvre incroyablement originale.