Voici ce que le diable tout le temps fait ensuite

Le diable tout le temps s’est avéré être un succès pour Netflix. Arborant un casting de stars, le drame policier a recueilli des critiques positives et était immensément populaire parmi les utilisateurs de Netflix. Le film, réalisé par Antonio Campos, était basé sur le roman du même nom écrit par Donald Ray Pollock. Le diable tout le temps suivi le personnage de Tom Holland, Arvil Eugene Russell, et un éventail de personnages dans le sud de l’après-guerre alors qu’ils naviguaient dans un paysage gothique du sud regorgeant d’hommes de loi corrompus, de prédicateurs louches et d’autres éléments sombres.

Campos a pu tisser une histoire complexe s’étalant sur des décennies avec l’aide d’une distribution impressionnante comprenant des acteurs tels que Sebastian Stan et Robert Pattinson. Cependant, c’est le rôle de Tom Holland dans le film qui a attiré beaucoup d’attention en raison de son tour surprenant dans un film si sombre par rapport à son célèbre Homme araignée cinéma. C’était certainement un changement de rythme pour la Hollande. La distribution de l’ensemble a impressionné dans cet original Netflix graveleux, mais quels sont les futurs rôles notables prévus pour certains des acteurs impliqués dans le film? Certains sont des films de bandes dessinées très attendus, tandis que d’autres proposent des mini-séries de prestige. C’est ce que le casting de Le diable tout le temps peut être vu dans la suite.

Tom Holland

Holland a définitivement surpris le public et les critiques avec son tour dramatique pour Le diable tout le temps. Il était surprenant de voir le jeune acteur apparaître dans un film aussi sombre et graveleux, après tout, le public s’était habitué à son interprétation légère de Spider-Man avant d’apparaître dans le film Netflix.

Heureusement, les fans ont encore une autre suite de Spider-Man à attendre avec le retour de Holland en tant que héros sympathique du quartier. Le très attendu Spider-Man : Pas de chemin à la maison n’est pas le seul film d’action prévu pour le jeune acteur. Il apparaîtra ensuite dans l’adaptation cinématographique tant attendue du populaire jeu vidéo, Inexploré.

Robert Pattinson

Pour ne pas être en reste par Holland, Pattinson jettera son chapeau dans le ring du film de super-héros lorsqu’il apparaîtra comme Bruce Wayne dans Le Batman. Le film, réalisé par Matt Reeves, suivra Batman déchaîné de Pattinson dans sa deuxième année de lutte contre le crime alors qu’il affronte The Riddler, joué par Paul Dano.

Le dernier ajout aux apparitions sans fin de Batman à l’écran devrait sortir en 2022. Zoe Kravitz dans le rôle de Cat Woman, Jeffrey Wright dans le rôle de James Gordon et Colin Farrell dans un tour méconnaissable dans le rôle du méchant pingouin se joindront à Pattinson dans l’aventure de Caped Crusader.

Sébastien Stan

Le diable tout le temps était un peu une réunion Marvel pour Stan et Holland. Stan est bien sûr surtout connu pour son interprétation de Bucky Barnes dans Le Capitaine Amérique séries de films ainsi que Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame.

Stan abandonnera son bras en métal pour une paire de baguettes alors qu’il s’attaque au rôle de Motley Crue le batteur Tommy Lee pour le Hulu séries limitées, Pam & Tommy. La série limitée suivra le scandale réel impliquant la sex tape volée filmée par Lee et son épouse Pamela Anderson jouée par Lily James.

Bill Skarsgard

Bill Skarsgard s’est fait un nom en tant que Pennywise le clown avant son apparition dans Le diable tout le temps. Son étoile n’a augmenté que depuis. L’acteur peut ensuite être vu dans le quatrième film de la John Wick séries, John Wick : Chapitre 4.

Bien que les détails entourant son personnage n’aient pas encore été révélés, il est fort à parier qu’il tirera sur le personnage de Keanu Reeves ou qu’il se fera tirer dessus.

Riley Keough

Le prochain projet de Riley Keough fera assurément la fierté de sa mère et de son grand-père. La fille de Lisa Marie Presley et petite-fille d’Elvis Presley sera à l’affiche de la série limitée Amazon, Daisy Jones et les six. Keough libérera ses talents musicaux en jouant Daisy Jones, la chanteuse principale du groupe fictif des années 1970 Daisy Jones & The Six. La série suivra le groupe de rock fictif qui deviendra le plus grand groupe du monde avant de se séparer au plus fort de leur succès. La série devrait être diffusée d’ici 2022.

Harry Melling

Fini le temps où Harry Melling terrorisait le pauvre Harry Potter à l’écran. L’acteur anglais s’est diversifié depuis qu’il a joué Dudley Dursing, le cousin gâté de Daniel Radcliffe Harry Potter.

Le diable tout le temps a vu Melling dépeindre un personnage beaucoup plus sinistre dans Roy Laferty, un prédicateur un peu trop amical avec les araignées. Melling peut ensuite être vu dans l’adaptation très attendue de Joel Cohen de La tragédie Macbeth, avec Denzel Washington et Frances McDormand. Melling jouera le personnage de Malcolm.

Drew Starkey

Il était temps pour Hellraiser de rejoindre la mêlée des redémarrages d’horreur. Il le fera avec l’ajout de Drew Starkey à son casting. Le redémarrage, avec Jamie Clayton dans le rôle du tristement célèbre Cenobite Pinhead, sortira sur Hulu en 2022.

Starkey a joué un tyran dans Le diable tout le temps mais j’espère que son personnage n’essaiera pas de faire ça avec Pinhead, compte tenu des choses horribles qu’ils sont susceptibles de lui faire.

Jason Clarke

Jason Clarke a effrayé le public dans Le diable tout le temps comme le meurtrier Carl Henderson, mari du tout aussi sadique Sandy Henderson joué par Keough. Dans le film, le personnage de Clarke prend plaisir à voir sa femme avoir des relations sexuelles avec des auto-stoppeurs au hasard juste avant de les assassiner et de prendre des photos de l’acte horrible.

Heureusement, Clarke ne sera impliqué dans aucun type de cocu meurtrier pour son prochain rôle car il est sur le point de jouer la légende des Lakers et l’homme marié heureux, Jerry West dans un Projet sans titre des Lakers de Los Angeles. La série limitée produite par HBO et créée par Adam McKay, Max Borenstein et Jim Hecht mettra en vedette un casting talentueux jouant des légendes des Lakers.

Les membres notables de la distribution incluront John C. Riley en tant que défunt propriétaire des Lakers, Jerry Buss, le lauréat d’un Oscar Adrien Brody et Pat Riley. La mini-série sortira en 2022.