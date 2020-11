Voici ce que Kodak Black, Bobby Shmurda et Bill Cosby mangent pour Thanksgiving en prison

Thanksgiving est une affaire épurée cette année, grâce à COVID.

Les vacances sont toujours réduites lorsque vous êtes enfermé. Voici ce que certains de vos rappeurs préférés et le père en disgrâce de l’Amérique mangeront aujourd’hui dans le Pokey.

Kodak Black, qui séjourne à UPS Thomson dans l’Illinois, servira un rôti de dinde ou un sauté de tofu, une purée de pommes de terre, du maïs, une vinaigrette au pain de maïs, une sauce à la dinde, des petits pains, une tarte ou une sauce aux canneberges.

Bobby Shmruda, qui est au centre correctionnel de Wende à New York, mangera de la dinde rôtie avec de la sauce, de la vinaigrette, des pommes de terre fouettées, des carottes cuites à la vapeur, de la sauce aux canneberges, des petits pains et de la margarine, et un sundae à la crème glacée.

Bill Cosby, qui vit maintenant au SCI Phoenix en Pennsylvanie, obtient de la dinde rôtie ou un hamburger du jardin, des pommes de terre fouettées, de la farce au pain, des pois verts, de la sauce, des petits pains, de la margarine, de la sauce aux canneberges, de la tarte à la citrouille.

Que mangez-vous aujourd’hui?