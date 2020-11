Voici ce que « Hobi Hyung » de BTS a dit à Taehyun de TXT à propos de « Blue Hour »

Avec BTS ayant enfin des juniors avec qui partager leur sagesse, ils ont noué de précieuses amitiés avec les membres de SMS. L’une de ces amitiés est entre Taehyun et J-Hope. Les deux sont suffisamment proches pour que Taehyun ait révélé qu’ils se contactaient souvent.

Au cours d’une de leurs conversations, Taehyun avait demandé conseil à J-Hope pour leur « Ne peux-tu me voir? » retour qui est devenu viral. Dans cet esprit, un fan a demandé si J-Hope avait partagé plus de conseils avec TXT pour leur retour «Blue Hour». Au lieu de cela, J-Hope leur a donné quelque chose d’encore mieux, qui a également eu lieu pendant leurs messages de discussion.

Utilisateur Twitter @yoonsss_ a demandé à Taehyun s’il avait demandé conseil à J-Hope sur leur mini-album minisode1: Heure bleue. Au lieu de cela, J-Hope était celui qui avait contacté Taehyun.

Peu de temps après avoir abandonné leur chanson titre, Taehyun a révélé que «Hobi Hyung»L’avait félicité pour la qualité de la chanson:«Ah, ce n’était pas un conseil. Mais dès que la chanson est sortie, Hobi hyung m’a envoyé une conversation et m’a dit que la chanson était bonne.«

Puisque Taehyun et Hueningkai ont déclaré que «Blue Hour» avait pris des notes et avait été inspiré par BTS et «Dynamite», ce qui était un éloge élevé pour le groupe. J-Hope est vraiment un senior gentil pour donner des conseils à TXT quand ils en ont besoin, mais aussi pour les féliciter pour leur propre succès.

Vous pouvez consulter Taehyun révélant la douce interaction avec son «Hobi hyung» ici.