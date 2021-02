Voici ce que contient Call of Duty: Black Ops Cold War, le nouveau Battle Pass de Warzone

Il y a une tonne de nouveau contenu à venir dans Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone cette semaine, alors qu’Activision prépare les préparatifs de la saison 2. Tous les ajouts – y compris le nouveau mode Zombies Outbreak – seront gratuits pour tout le monde, donc sans surprise l’éditeur cherche à récupérer les coûts grâce à un Battle Pass.

Et voici un aperçu du type de contenu auquel vous pouvez vous attendre, y compris un aperçu d’un tout nouvel opérateur nommé Naga, ainsi qu’un tas d’armes à feu et de plans flambant neufs. Comme toujours, tous ceux qui jouent au jeu pourront débloquer gratuitement certains niveaux, tandis que ceux qui pourront profiter de 100 niveaux d’améliorations, d’équipements et de produits cosmétiques.

Pour une description complète de tout ce qui est inclus dans le Battle Pass, y compris les goodies gratuits, cliquez ici.