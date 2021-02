Voici ce dont parle le forum 45secondes.fr cette semaine: Mars, des souvenirs et plus encore!

Chaque semaine, nous vous enverrons dans le week-end avec une sélection de nouvelles et de conversations qui font vibrer les forums 45secondes.fr!

Cette semaine, la communauté a été émerveillée par toutes les images et tous les sons provenant du rover Perseverance de la NASA. Nous avons également partagé certains de nos souvenirs préférés concernant l’espace. Enfin, nous nous tournons vers l’avenir de la technologie d’exploration spatiale.

Voir (et entendre) rouge

Une partie du panorama capturé par le système de caméra Mastcam-Z à bord du rover Perseverance Mars de la NASA. Le panorama complet se compose de 142 images prises le 21 février 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS)

Depuis ce premier atterrissage mouvementé dans le cratère Jezero, nous partageons notre enthousiasme au Fil de Mars . Voici quelques-unes de nos contributions préférées:

OMI, la chose la plus importante au-delà de tout ce qui est concevable est la possibilité de trouver des preuves de la vie extraterrestre. Ma ferme conviction est que nous ne sommes pas seuls et trouver des preuves de la vie passée si proche indiquerait une occurrence généralisée.

Bien sûr, il y a une caverne aspirante entre la vie primitive et nous-mêmes, mais la vie extraterrestre, une fois établie en principe, pourrait éventuellement montrer à quel point nous sommes primitifs, malgré nos grandes illusions anthropomorphiques. – Catastrophe

Vraiment vraiment cool comment les images réelles étaient presque identiques à la version animée! – Eucaryote

Le rover est-il capable de voler de manière autonome? J’ai hâte de voir les photos. J’espère que la NASA fera voler le rover au-dessus de Cydonia Mense ou des Valles Marineris. Quel site ce serait. – DAF

Tout ce discours sur les images vous fait vous demander: qu’en est-il du son d’être sur Mars? Nous avons eu notre réponse peu de temps après l’arrivée de Perseverance. Tout aussi importante était la réponse à une autre question: à quoi cela ressemblerait-il dans une chanson? La rédactrice en chef Chelsea Gohd nous a fourni une réponse mémorable. Comment ça sonne, demandez-vous? Un membre de la communauté, vincenzosassone, l’a mieux dit: Un seul mot: beau.

Repensant

En tant que passionnés d’espace, nous avons tous un souvenir ou deux qui nous rappelle pourquoi le grand au-delà est si fascinant. Nous avons demandé à la communauté quels étaient leurs favoris:

Je dirais que mon souvenir spatial préféré était le retour dans l’espace américain après l’accident du Challenger. Je me souviens exactement où j’étais lorsque Discovery a décollé le 29 septembre 1988. J’avais rejoint l’armée de l’air un an plus tôt. J’étais dans mon bureau avec la plupart de mon escadron rassemblés autour d’un écran de télévision portable de 6 pouces, à regarder le lancement. Mon cœur battait la chamade alors que Discovery décollait et tout s’est arrêté lorsque j’ai entendu les cinq mots les plus effrayants que j’aie jamais entendus: « Découverte. Accélérez-vous. »30 secondes plus tard, mes yeux étaient pleins de larmes et j’avais un poing levé en signe de triomphe. – Wolfshadw

Je suis descendu en Floride en tant qu’enfant, environ cinq ans avant le premier lancement de Shuttle. C’était peu de temps après l’accostage de Soyouz-Apollo et j’ai reçu un grand médaillon / pièce de monnaie souvenir de médaille le commentant. En fait, j’ai eu pas mal de butin sur le sou de mon père 🙂 C’étaient des jours formidables, ma mère et mon père me manquent. – GeoXXX

Mon souvenir spatial préféré devrait être le premier voyage sur la lune. C’était un bond en avant pour l’humanité et ouvrait des possibilités infinies. Cela soulève des questions sur la possibilité d’autres planètes habitables et d’autres formes de vie. Les étoiles m’ont toujours fasciné. – Spécial k

Regarder vers l’avant

Les dernières semaines ont incité la communauté à tester son imagination et à s’interroger sur l’avenir de l’exploration spatiale. Plus précisément, quelle barrière la technologie spatiale va-t-elle franchir ensuite?

Bien que je ne l’attende pas de si tôt, j’aimerais voir les problèmes de gravité artificielle (force centripète) résolus. Juste l’un des nombreux problèmes auxquels sont confrontés les vols spatiaux à long terme. – Wolfshadw

J’ai aimé la façon dont les microsatellites se développent et comment ils remplacent partiellement les sats ordinaires. C’est un moyen moins coûteux et plus facile pour certaines missions que les sats ordinaires avaient l’habitude de faire. Aussi, nous pouvons utiliser des microsats plus grand nombre de champs qui ne font que souligner leur compétence. La technologie satellitaire fait partie de notre vie quotidienne, nous ne pouvons donc pas imaginer notre monde actuel sans la technologie satellite. – serhiy1635

