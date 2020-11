Voici Anya Taylor-Joy, la protagoniste de Lady’s Gambit

L’actrice de 24 ans est devenue une sensation grâce à son rôle dans la série Netflix

Anya Taylor-Joy s’est glissée parmi les plus vues Netflix grâce à « Le gambit de la dame », une série sur un roman de Walter Tevis du même nom, et qui raconte l’histoire de la jeune Beth Harmon, une orpheline qui grâce à son gène compétitif et sa détermination Dans un sport masculin comme les échecs dans les années 60, cela réussit à faire sensation. Presque le même succès que la série obtient sur la plateforme, et que nous fait voir « Lady’s Gambit » parmi les plus vues service presque tous les jours et presque un mois après sa création.

Et grâce à cette série il réussit Anya Taylor-Joy, qui malgré le fait qu’il était déjà connu de tous les cinéphiles, a pénétré très fortement le monde des séries grâce à « Le Gambit de la Dame ». C’est pourquoi nous avons fait un article avec certains des jalons les plus reconnus d’Anya Taylor-Joy, pour que vous puissiez voir l’actrice au-delà de la série de Netflix, et ainsi réaliser que est l’un des noms les plus prometteurs de sa génération.

Une jeune sorcière

Anya Taylor-Joy Il a commencé sa carrière professionnelle très jeune, à seulement 17 ans, avec un rôle très mineur dans un épisode de la série populaire mettant en vedette Cillian Murphy, « Peaky Blinders ». À partir de ce petit rôle, il a continué à rejoindre des rôles secondaires avec d’autres films tels que le juvénile « Académie des vampires », moments dans lesquels l’actrice pouvait déjà être vue. Mais le tournant est venu lorsqu’en 2015, à l’âge de 19 ans, il a joué « La sorcière », un grand film d’horreur avec Anya Taylor-Joy et réalisé par le talentueux Robert Eggers, que l’année dernière, il a ébloui avec « El Faro ».

Un film dans lequel Anya Taylor-Joy joue une jeune femme influencée par un mal supérieur. Bien que la réception ait été quelque peu tiède à sa première, peu à peu une niche s’est faite dans le genre de l’horreur grâce à un concept de peur fortement soutenu par l’atmosphère et la religion. De là, nous vous recommandons de regarder le film car c’est un vrai bijou.

Multiple, ton saut dans la grande scène

Mais c’était dans « Plusieurs », le grand film de M. Night Shyamalan, où l’on pouvait enfin voir l’actrice prometteuse dans sa splendeur maximale, jouer Casey Cook, l’une des victimes du personnage de James McAvoy. Le film a été un vrai succès, et son personnage valait la peine de continuer dans cette trilogie du réalisateur indien qui s’est clôturée l’année dernière avec « Glass ». Si vous faites partie de ces personnes qui n’ont pas encore eu l’occasion de voir ce joyau vous pouvez voir dans « Multiple » dans Rakuten à louer. À partir de là, un autre rôle important a été « Les nouveaux mutants », un film qui était dans les limbes pendant plusieurs années, mais qu’à la fin, il a fini sa première.

Un avenir « déchaîné »

Avec cette affiche, et après le succès qu’il a « Lady’s Gambit » l’avenir de l’actrice c’est plus qu’espoir. Anya Taylor-Joy a trois projets très importants. Le premier, « La nuit dernière à Soho », un film d’Edgar Wright qui suscite beaucoup d’attentes, et qui à cause du coronavirus, il a retardé sa date de première. Un autre des plus attendus est « Northman », qui sera une nouvelle collaboration entre l’actrice et Robert Eggers après « La sorcière ». Mais sans aucun doute, la chose la plus intéressante est la préquelle de « Mad Max », où il jouera Furieux, le personnage joué par Charlize Theron dans « Fury on the Highway », et que sera le protagoniste de ce nouveau film. Un avenir plus que radieux.

