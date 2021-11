Voici à quoi s’attendre du redémarrage de Law & Order

La mort de la télévision en réseau n’ose pas mettre en phase Dick Wolf alors qu’il se prépare à lancer une autre saison de sa série très populaire et de longue date La loi et l’ordre. La 21e saison de La loi et l’ordre est un sous-ensemble de la série Emmy-Winning qui couvre plus de 456 épisodes, renvoyant le showrunner Rick Eid à la tête de la série. Alors que les détails restent rares, Wolf est confiant dans le retour de la série et adhère au mantra séculaire: « Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas », alors que le renouveau se rapproche.

La série originale qui était responsable de la création de la franchise apparemment sans fin, faisant son retour à la télévision, apporte une sensation d’excitation et revitalise l’énergie autour du fandom. La nouvelle a été partagée avec un Tweet correspondant au studio de production de Wolf, Wolf Entertainment, publié le 12 novembre 2021. Dans le message, Wolf Entertainment a inclus une date de sortie officielle écrite dans l’emblématique La loi et l’ordre le style de police.

À quoi peut-on s’attendre de la saison 21 ?

Dans une interview avec Variété, Wolf a averti que la formule ne changerait pas beaucoup par rapport aux saisons précédentes de La loi et l’ordre. Il a gardé les détails concernant la saison 21 assez rares, mais tenait à mentionner que ce serait « le même » Law & Order « que tout le monde connaît depuis les 20 premières années ». De plus, dans la même interview, il a déclaré que « … il n’y a vraiment rien à réparer, nous voulons juste continuer à raconter de belles histoires. Le casting, comme toujours, sera de trois flics et trois DA »

La 21e saison de La loi et l’ordre fonctionnera en accord avec Unité spéciale d’aide aux victimes et Crime organisé, qui a fait ses débuts en 2021. Auparavant, Wolf avait mentionné qu’il ne s’inquiétait pas du manque de sources lors des discussions sur la saison 19 et au-delà de La loi et l’ordre, et qu’il se tourne vers la première page du Poste de New York à la recherche d’une nouvelle inspiration pour ses intrigues.

Où se déroulera la nouvelle saison et qui sera choisi ?

Les rapports ont indiqué que la saison 21 n’a pas encore verrouillé un casting spécifique, cependant, a assuré que le prochain chapitre supplémentaire dans le La loi et l’ordre l’univers télévisé reprendra là où les choses s’étaient arrêtées auparavant. De grands espoirs du retour de la distribution originale ont été exprimés par les fans, et il a été question de La loi et l’ordre vétérans faisant leur retour dans la franchise dans une certaine mesure. Pour l’instant, Hugh Dancy et Anthony Anderson ont été annoncés comme membres de la distribution.

Quand la saison 21 sera-t-elle diffusée ?

Selon le Tweet partagé par Wolf Entertainment, La loi et l’ordre La saison 21 devrait revenir le 24 février 2022. La 21e saison sera diffusée à 20 h 00 à l’heure de l’Est sur NBC et devrait donner accès à la nouvelle saison via le site Web de NBC. De plus, on s’attend à ce que NBC puisse choisir de diffuser sa dernière étape de la La loi et l’ordre franchise via leur propre service de streaming, Peacock, en parallèle de la première des épisodes via le support traditionnel de la télévision interne.

La loi et l’ordre, ainsi qu’un certain nombre d’autres titres de Wolf Entertainment, continuent d’être diffusés jusqu’en 2022 et ont survécu aux retombées annulées telles que Loi et ordre : Los Angeles.





