Voici à quoi s’attendre du redémarrage de Firefly de Disney +

Luciole a été annulé trop tôt. Sortie en 2002, la série a eu lieu en l’an 2517. Classée comme un drame spatial occidental, la série a vu les acteurs (dirigés par Nathan Fillion, Gina Torres et Alan Tudyk) voyager à bord du vaisseau spatial Serenity à la recherche de nouvelles aventures.

C’était une série sans aucun doute populaire, rassemblant jusqu’à 4,7 millions de téléspectateurs par épisode. Étonnamment, cependant, Luciole a été annulé avant la fin de sa première saison. Seuls onze des quatorze épisodes prévus sont sortis, laissant les fans dévoués de la série dévastés. Des pétitions, des collectes de fonds et des forums en ligne ont été créés pour tenter d’éviter que le spectacle ne soit annulé à jamais, mais ces efforts ont finalement été vains.

Cependant, Disney prévoit de redémarrer la série en exclusivité pour sa plateforme de streaming Disney+. Disney avait acquis les droits de la franchise après l’acquisition de Fox en 2018. Luciole semble être l’option parfaite pour diversifier leur programmation actuelle pour le streaming. Voici à quoi s’attendre du redémarrage.

La luciole redémarrée aura une nouvelle histoire





L’original Luciole la série sur Fox était destinée à un public adulte. Inara, par exemple, est explicitement connue pour être une courtisane dans la série. Il existe également des facteurs politiques, sociaux et économiques qui interrogent la morale et l’éthique du monde et de la société des personnages. Disney n’a rien confirmé sur l’intrigue, mais il y a des spéculations sur la façon dont l’histoire sera différente. Certains itinéraires incluent de reprendre là où la série s’est arrêtée et de plonger dans le passé des Malcolm Reynolds (Nathan Fillion) qui ont combattu dans la guerre civile contre l’Alliance. Cependant, il est fort probable que Disney redémarrera toute la série sur une note plus familiale. Alors que Disney réalisait une nouvelle « première » en Éternels en présentant le premier personnage ouvertement gay et la première vraie scène de sexe, il est peu probable que Luciole fera de même. Au lieu de cela, ils pourraient opter pour un récit qui plairait à un public plus général sur sa plate-forme de streaming.





Joss Whedon ne sera pas impliqué





Depuis Luciole était sa vision et son rêve, beaucoup se sont demandé si Joss Whedon reviendrait ou non pour le redémarrage. Alors que Whedon n’est pas étranger à la création de propriétés de télévision–Buffy contre les vampires est une série très appréciée à ce jour – il semble que les allégations de harcèlement au travail contre lui pourraient être la raison pour laquelle il ne reviendra pas. En effet, WarnerMedia a mené une enquête, ce qui a entraîné une action rapide du studio. Whedon a ensuite quitté la série HBO Max Les Nevers, et il est prudent de supposer que les producteurs, en particulier Disney, sont prudents lorsqu’ils travaillent avec lui. Il n’a réalisé aucune émission de télévision ni aucun film depuis son départ Les Nevers.

Plus de détails arrivent





Disney a largement gardé le silence sur la Luciole redémarrer, mais ils prévoient de créer la série. En raison du manque d’informations officielles, la date de sortie, le casting et les détails spécifiques n’ont pas été confirmés. Il existe plusieurs voies différentes que Disney pourrait faire tourner l’intrigue, et bien qu’il soit peu probable que les acteurs originaux reprennent leurs rôles, il y a peut-être une chance que certains des acteurs fassent une apparition en tant qu’invité.





Luciole a une base de fans dédiée, qui pourrait ne pas être trop contente si Disney change le ton et l’intrigue pour être plus accessible au jeune public. Cependant, Whedon ne faisant plus partie des décisions, il semble hautement improbable que ce soit la continuation de l’histoire originale. Cela dit, avec la liste actuelle des émissions originales réussies que Disney + a créées jusqu’à présent, il y a de l’espoir que la magie originale créée en 2002 se traduira après tout ce temps.





