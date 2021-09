Voici à quoi ressemblent les célébrités sur le tapis rouge des Emmy Awards 2021

De moins en moins aux Emmy Awards 2021 ! Dans quelques minutes, nous rencontrerons les gagnants du meilleur de la télévision au cours de la saison 2020/21 et personne ne veut être exclu de la 73e édition des prix. Certaines des plus grandes célébrités sont déjà au Microsoft Theater du centre-ville de Los Angeles, en Californie. Voyez à quoi ils ressemblent!

Yvette Nicole Brun, nominée pour la meilleure actrice invitée dans une série comique pour Un spectacle de croquis de dame noire, a été l’un des premiers à arriver. De la même manière qu’il a fait Justin Hurley en représentation de C’est nous, l’un des candidats à la statuette de la meilleure série dramatique. Dans la même catégorie se trouve Le Mandalorien et Giancarlo Esposito il est également déjà préparé.

Une autre des stars qui portait déjà son costume sur le tapis rouge était Josh O’Connor, qui est en compétition pour le meilleur acteur dans une série dramatique après avoir interprété le prince Charles dans la quatrième saison de La Couronne. L’acteur a déjà remporté le Golden Globe pour le même rôle il y a quelques mois et cherche à réitérer l’exploit, ainsi que Emma Corrin pour le rôle de Lady Di. Les deux disent déjà présent !

Poursuivant avec la série Netflix sur la royauté, Olivia Colman Elle s’est également démarquée dans la perspective de sa recherche de l’Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique, où elle affronte Emma Corrin, Lisabeth Moss, Uzo Aduba, MJ Rodriguez et Jurnee Smollet. De la même fiction il y a aussi Emerald Fennell et Gillian Anderson, qui sont dans la même catégorie pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique.

Gillian Anderson est toujours parfaite et nominée pour son rôle de Margaret Tatcher dans The Crown (nous l’aimons aussi dans Sex Education) pic.twitter.com/ISLyXYFJJU – InStyle Mexique (@InStyleMexico)

19 septembre 2021





Billy Porter, nominé pour le meilleur acteur principal dans un drame pour Pose, est l’un des quatre Afro-Américains de la catégorie, dans un événement unique dans l’histoire des Emmys. Nous l’avons vu arborer des costumes saisissants lors d’autres célébrations et ce soir n’a pas fait exception. C’est ainsi qu’il cherche à trouver son prix !

Photos : Getty Images