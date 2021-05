Voici à quoi ressemble un appareil photo de l’intérieur: obturateur, pentaprisme en miroir et une composition complexe pour traiter la lumière

Les appareils photo reflex numériques sont l’un des appareils électromécaniques les plus complexes de notre quotidien, avec une succession de composants qui permettent de capturer la lumière, de la réfléchir vers le viseur et de la réguler pour obtenir l’image souhaitée. Bien que le démontage d’un PC puisse être simple, les guides de démontage des appareils photo SLR professionnels montrent le composition compacte d’une chambre à l’intérieur.

Ici, nous expliquons de quels composants un appareil photo reflex numérique est fait et partageons avec vous quelques images des appareils photo à l’intérieur. Une brève revue introductive de la construction des caméras, un appareil qui n’a pas grand chose à envier aux mobiles lorsqu’il s’agit de cacher une énorme ingénierie dans un châssis réduit.

Principaux composants d’un appareil photo reflex numérique

À moins que vous n’ayez été avec un appareil photo pendant un certain temps ou que vous soyez très intéressé, il n’est pas courant d’ouvrir et d’explorer l’intérieur des appareils photo. Comme pour les autres types d’appareils électroniques, tous les composants sont généralement soudés et des connaissances techniques sont nécessaires pour démonter et / ou réparer un appareil photo reflex.

Bien que certains composants diffèrent d’un appareil photo à l’autre, ils comprennent tous des composants de base tels que le capteur, la batterie ou l’objectif. le Le graphique suivant est très représentatif pour illustrer les différentes parties.

L’un des éléments de base est le miroir principal, grâce à quoi la lumière est réfléchie après avoir traversé la lentille. Il est responsable de la déviation de la lumière sur le verre de visée et le pentaprisme. Le verre de visée est un verre dépoli qui vous permet de vérifier la mise au point, tandis que le pentaprisme en miroir C’est un autre des principaux composants de la caméra. Ceci est chargé de rediriger l’image vers le spectateur et de la repositionner verticalement.

Image: Encyclopédie Britannica

Il faut comprendre que la lumière d’un appareil photo reflex rebondit sur des miroirs successifs à l’intérieur et qu’il faut différents miroirs pour la repositionner et pouvoir bien voir l’image dans le viseur, car en passant à travers chacun d’eux la lumière est inversée. Nous avons également la présence de lentilles réductrices pour adapter la taille de l’image au viseur.

le viseur c’est un autre élément d’une caméra. C’est là que nous regardons et cela peut être à la fois optique et électronique. le l’obturateur est celui qui détermine la quantité de lumière qui passe au capteur, tandis que le capteur est en charge de collecter cette lumière.

En plus de ces éléments optiques pour gérer la lumière, les appareils photo reflex intègrent un écran, une batterie, une mémoire compacte et généralement des systèmes de stabilisation et de flash.

L’intérieur d’une caméra se bouchent

Grâce à l’excellent service de réparation iFixit, avec leurs guides de démontage respectifs, nous pouvons voir de près à quoi ressemble l’intérieur de certains appareils photo reflex numériques. L’un des appareils photo d’initiés les plus populaires de tous les temps était le Nikon D5100 et il nous aidera à voir certaines de ses pièces.

La première étape qu’ils recommandent pour le démonter est de retirer la batterie. Ensuite, vous devez retirer les vis. Parce que il est courant que les appareils photo reflex aient des centaines de vis. Ensuite, l’équipe iFixit déconnecte les câbles de la carte mère. Comme dans tout autre appareil électronique, les caméras à l’intérieur cachent une petite carte mère, avec ses mémoires flash et sa mémoire RAM pour stocker les configurations.

Le couvercle de la caméra peut être retiré pour révéler de nombreux composants. En plus de l’obturateur et des miroirs mentionnés ci-dessus, il y a un moteur électrique et un condensateur pour le flash.

Un grand nombre de pièces sont compactées dans un très petit espace. Et cela en tenant compte du fait que ces images proviennent d’un Nikon qui existe depuis de nombreuses années et qui se situe dans la gamme d’entrée de gamme.

Image: iFixit

Le youtuber Peter McKinnon a montré en vidéo l’intérieur d’un Canon EOS-1DX Mark II et il est également possible d’apprécier à quel point il est roue filtrante interne d’une caméra ou comment le prisme fonctionne avec la lumière pour les signaux RVB avec des caméras 3CCD.

Au cas où vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble la (vraie) roue de filtre interne d’une caméra: https://t.co/MlNit8f6Vp – Manu Balseiro (@ManuBalseiro) 16 août 2018

ダ イ ク ロ イ ッ ク ミ ラ ー を 、 ス マ ホ の カ メ ラ レ ン ズ に 、 く っ つ け て 撮 影。 や っ ぱ 青 成分 は 少 な い ね。

そ う そ う 、 W を 構成 す る RVB の 各 比率 。VE さ ん な ら 覚 え て い ま す よ ね!

… っ て 、 あ れ っ て NTSC だ け の 話 で し た っ け?

私 も 怪 し い VE だ な ぁ。 pic.twitter.com/TollNfteQl – 中 継 車 販 売 の 有限会社 ビ ビ ッ ド (@obvan) 16 août 2018

Les appareils photo reflex numériques ont des pièces mécaniques très avancées. Contrairement aux appareils tels que les mobiles, où la grande majorité sont électroniques. Les reflex continuent de fonctionner en arrière-plan à travers des miroirs et des objectifs, comme le faisaient les premiers appareils photo.

Un appareil électronique avec des centaines de composants

La construction de certaines chambres est un processus très minutieux. Avec le Leica M10, la société nous a montré son usine en Allemagne où elle a examiné sa construction en vidéo et a révélé certaines données de la caméra avancée.

Leica explique que son appareil photo a utilisé 1100 composants individuels, dont 30 composants en laiton fraisé, 126 vis et 17 éléments optiques. Ces nombres n’ont pas à être répétés sur tous les modèles, mais servent de représentation de la complexité que peuvent avoir les reflex numériques.

