Voici à quoi ressemble l’échappement M Performance des nouvelles BMW M3 et M4

Les nouvelles BMW M3 et M4 sont peut-être même les plus puissantes à ce jour, mais comme il y a toujours ceux qui en veulent plus, la marque munichoise a préparé un catalogue de composants M Performance capables d’élever ces deux modèles à des niveaux encore plus élevés.

L’un des éléments les plus importants du catalogue de pièces M Performance est le système d’échappement avec des tuyaux en titane, pour un son encore plus agressif, comme vous pouvez l’entendre – fort, de préférence – dans la vidéo ci-dessous, sur le portail spécialisé BMW Blog.

En plus de la nouvelle bande son, qui parvient à être encore plus impressionnante que celle des modèles de la série, ce système d’échappement M Performance a également un impact visuel sur les nouveaux M3 et M4, puisque les embouts sont désormais disposés dans une position différente, plus central.

En plus de tout cela, cet ensemble permet également une économie d’environ 4,5 kg par rapport au système d’échappement qui équipe les BMW M3 et M4 classiques.

Pour accompagner la note d’échappement rauque, le constructeur allemand propose également un ensemble d’éléments en fibre de carbone apparents qui contribuent à transformer le look de ces deux modèles, ainsi que des jantes spécifiques 19 « , 20 » et 21 « .

Freins et ressorts en céramique avec combinés filetés ils font également partie du catalogue de pièces M Performance, qui propose également plusieurs éléments de personnalisation pour l’habitacle, la fibre de carbone étant à nouveau exposée pour être le protagoniste.

Quant aux performances, tout de même, avec le bloc six cylindres en ligne de 3,0 l qui anime ces deux modèles pour être disponible avec deux niveaux de puissance, selon la variante en question.

Dans les versions dites «normales» des M3 et M4, ce moteur développe 480 ch à 6250 tr / min et 550 Nm entre 2650 tr / min et 6130 tr / min, et apparaît exclusivement associé à une boîte manuelle à six rapports.

Dans le cas des versions Compétition, la puissance monte à 510 ch à 6250 tr / min et le couple à 650 Nm entre 2750 tr / min et 5500 tr / min, des valeurs qui ne sont transmises aux roues arrière que via une boîte de vitesses automatique à huit M Steptronic ratios.