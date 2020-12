Voici à quoi ressemble le premier mobile roll-up de LG

Nous savions déjà que le «Projet B» de LG était très proche, mais jusqu’à présent nous n’avions pas vu le mobile «type parchemin» du fabricant sud-coréen.

Les mobiles enroulables sont une tendance dans l’industrie, l’arrivée du Qualcomm Snapdragon 888 nous a fait détourner un peu le regard de ces Des nouveautés flexibles et pliables qui nous éblouiront à nouveau en 2021, et dans ce cas, bien qu’OPPO nous ait déjà appris son Find X et que Samsung et TCL jouent avec leurs propres prototypes mobiles « Type de parchemin », semble confirmer que en effet, c’était le « projet B » de LG qui était le plus proche à une présentation officielle.

En fait, des médias aussi importants que PhoneArena ou MSPowerUser nous ont montré le premières images du smartphone à écran enroulable de LG, qui à ce jour avait été assez insaisissable pour les caméras mais déjà permet de voir dans une simulation à la fois son apparence comme la façon dont il se déroule.

Sans doute, l’avenir de cette industrie est pliable Et il n’y aura pas de discussion à ce sujet, mais de nombreux facteurs de forme actuels à charnière centrale n’aiment pas exactement le pli dans le panneau flexible, donc ces formats roll-up viennent nous satisfaire tous… Et si on les voyait en 2021? Eh bien, nous l’espérons!

Il s’agit du « Projet B » de LG, le premier mobile roll-up qui arriverait sur le marché en 2021

Concernant le développement de LG, ça vient un peu pour continuer avec cette ligne innovante marqué par le LG Wing et son mécanisme de pliage en forme de «T», bien que dans ce cas réutiliser des panneaux flexibles que les Sud-Coréens avaient oubliés dans un tiroir de son LG G Flex incurvé.

Cette fois on voit un appareil similaire à ceux de OPPO, Samsung et TCL, recréé par un informateur nommé @cozyplanes, nous supposons qu’en suivant à la fois les croquis et les informations reçues de sources LG, vous pouvez voir une conception plus classique d’un écran mobile permettrait un déploiement latéral agrandissement de la taille de l’écran.

Sur la base de ce que nous voyons, nous pouvons confirmer que l’épaisseur de ce type de « parchemin » mobile, dont une partie du panneau est enroulée à l’intérieur, est beaucoup plus vieux qu’avant, bien que dans ce cas l’écran s’étende parfaitement le long du cadre latéral pouvant utilisez-le comme marqueur de notification ou pour une horloge « toujours allumée », dans quelque chose de similaire à ce que Samsung avait testé sur son Galaxy Note Edge.

Malheureusement, nous n’avons pas plus de détails sur ce projet « B » de LG, qui semble effectivement être dans le four ainsi que les modèles de Samsung, TCL et, surtout, d’un OPPO qui l’a déjà montré en direct et pleinement fonctionnel, bien qu’indiquant que « Il n’est pas prévu de le commercialiser à court terme ».

Nous verrons qui remportera la course qu’est-ce que ces téléphones ont à nous offrir à nouveau avec ce nouveau facteur de forme, et surtout à quel point ils seront attrayants et durables par rapport au pliage actuel, qui au moins dans le cas de Samsung et Motorola protègent l’écran flexible à l’intérieur … Vous devrez être patient!

