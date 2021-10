Voici à quoi ressemble la trilogie GTA sur PS5, PS4

Abonnez-vous à Push Square sur

Rockstar a publié une bande-annonce et un certain nombre de captures d’écran de Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, nous montrant enfin à quoi ressemblent réellement les trois remasters. Et bien que vous puissiez clairement dire qu’il s’agit de vieux jeux, beaucoup a été fait pour les retoucher. Un nouveau travail de texture et des modèles de personnages plus stylisés sont perceptibles, tandis qu’un système d’éclairage remanié donne définitivement aux visuels une profondeur supplémentaire.

Les trois jeux prendront en charge 60 images par seconde à une résolution 4K sur PS5.

La trilogie est certainement meilleure que beaucoup ne l’avaient imaginé. Lorsque cette collection a été diffusée pour la première fois, on craignait que Rockstar n’augmente simplement la résolution et ce serait tout, mais c’est évidemment beaucoup plus impressionnant. Assez pour justifier ce prix de 54,99 €, cependant? On vous laisse décider.

À quoi pensez-vous que GTA 3, Vice City et San Andreas ressemblent ? Détournez une voiture dans la section commentaires ci-dessous.