Voici à quoi ressemble la PS5 exclusive en or 24 carats en vidéo

Bien qu’il reste encore de nombreuses inconnues à résoudre sur la nouvelle génération de consoles telles que la date de sortie ou le prix (quelque chose qui, selon les rumeurs, serait révélé en août), nous avons déjà vu une édition exclusive de PlayStation 5 qui a attiré l’attention de nombreuses personnes et qui a sûrement tenté d’ouvrir le portefeuille de plus d’un. On parle de la PS5 en or 24 carats, qui est une édition exclusive appartenant à Vraiment exquis, entreprise qui essaie de faire des éditions exclusives de nombreux produits tels que les mobiles, les voitures, etc.

Bien que nous sachions que Vraiment exquis ils lanceront également une PS5 platine et une en or rose, la bande-annonce ils ont partagé est sur l’édition d’or. Il convient de noter que ce n’est pas seulement la console qui présentera ce design doré luxueux, mais Le contrôleur et les écouteurs DualSense ont également cette conception et ils sont assez attrayants. Nous vous laissons la bande-annonce ci-dessous:

Pour le moment, ils n’ont donné aucun indice de ce que pourrait coûter cette PS5 dorée et ses accessoires. Bien sûr, les unités seront très limitées et vous pourrez montrer votre intérêt pour ce produit de luxe à travers le toile de Vraiment exquis enregistrement de votre nom, email, etc.

Bien que nous connaissions le design de la PS5 et de nombreux jeux qui rejoindront son catalogue, il reste encore beaucoup de détails à connaître. Selon certains filtres, il y aurait un État des lieux en août, et aussi cela serait lié à cela bientôt les réservations de console doivent s’ouvrir. Nous vous rappelons également que, selon un brevet, PS5 pourrait permettre de connecter des cartes graphiques externes.

