Voici à quoi ressemble la montre OnePlus

Mardi, OnePlus a présenté sa première montre intelligente. Un YouTuber bien connu montre déjà une photo de presse officielle de la OnePlus Watch.

La thérapie YouTuber Unbox travaille apparemment avec le fabricant pour le lancement de la OnePlus Watch le 23 mars. Il a déjà une photo officielle probable de la smartwatch vendredi se répandre sur sa chaîne Twitter. Dans tous les cas, l’accent mis sur «exclusif» dans le tweet en parle. Visuellement, il y a peu de surprises ici, le design rond de la OnePlus Watch rappelle quelque peu celui de la Samsung Galaxy Watch Active 2. Selon Mobiflip, la OnePlus Watch présentée serait la version sport, mais il y en a aussi une autre, version légèrement plus chère prévue.

Avec mesure d’impulsion et de SpO2

Selon les dernières fuites, la OnePlus Watch serait une montre intelligente de 46 millimètres avec mesure du pouls et de la SpO2. Le fabricant ne s’appuie apparemment pas sur Wear OS pour le système d’exploitation, mais sur son propre logiciel. Sinon, les fonctionnalités habituelles de la smartwatch sont attendues, c’est-à-dire l’affichage de notifications, la réponse aux appels, le suivi des sports (partiellement automatique), la mesure des niveaux de sommeil et de stress ou le contrôle de la lecture de musique sur le smartphone.

Apparaît en noir et argent

La mémoire interne doit être de 4 Go, la batterie peut être chargée particulièrement rapidement via Warp Charge – 20 minutes sur la prise devraient être suffisantes pour une durée de fonctionnement d’une semaine. La montre OnePlus est censée être protégée contre la poussière et l’eau grâce à sa certification IP68 et est disponible en noir et argent.