Voici à quoi ressemble la feuille de route de mise à jour de Samsung pour Android 11

Samsung a révélé quand Android 11 sera disponible pour ses smartphones. La mise à jour est liée au passage à One UI 3.0, la dernière version de l’interface utilisateur de Samsung. Tout d’abord, la famille Galaxy S20 devrait recevoir la mise à jour.

En septembre, Android 11 est passé aux premiers téléphones Google. D’autres fabricants travaillent également d’arrache-pied pour intégrer leur version du dernier système d’exploitation Google à leurs smartphones. Samsung a maintenant annoncé à quoi ressemblerait le calendrier de distribution d’Android 11 sur ses smartphones Galaxy. TizenHelp rapporte que la feuille de route n’a pas encore été publiée publiquement, mais qu’elle a été partagée dans une application Samsung Members pour les utilisateurs égyptiens.

Android 11: Ensuite, votre Galaxy recevra la mise à jour

Samsung combine la mise à jour avec la mise à jour de son interface utilisateur One UI, basée sur Android 11. Les premiers smartphones dotés du nouveau logiciel devraient être les appareils de la série Galaxy S20. Cela sera suivi par d’autres modèles phares, jusqu’à l’année prochaine, les versions allégées et les modèles de milieu de gamme des séries Galaxy A et Galaxy M seront également disponibles.

Selon la liste, les tablettes de Samsung seront fournies avec la mise à jour vers Android 11 à partir de mars. Cela commence par la Galaxy Tab S7, suivie par la Tab S6 Lite, la Tab A et la Tab S5e dans les mois suivants. Cependant, certains appareils sont absents de la liste de mise à jour. On ne sait pas quand les Galaxy S20 FE, Galaxy S10e et Galaxy Tab S7 Plus recevront la dernière version One-UI. Les propriétaires d’un Galaxy S9 et d’un Note 9 devront être préparés au fait que leurs appareils ne recevront pas du tout de mise à jour vers Android 11.

Voici à quoi ressemble la feuille de route de mise à jour de Samsung en termes concrets (notez que ce sont des informations pour l’Égypte, au niveau international, les délais peuvent légèrement différer):