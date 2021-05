Voici à quoi ressemble «Break Stuff» de Limp Bizkit dans le style musical de Broadway

Grâce à la magie d’Internet, des milliers de personnes talentueuses disposant de beaucoup de temps libre nous permettent de voir certaines de leurs créations en altérant ou en reconstituant des thèmes musicaux célèbres. Tel est le cas de l’utilisateur YouTube Là, je l’ai ruiné.

Sous le slogan « Détruire avec amour vos chansons préférées », cet utilisateur a présenté l’une de ses créations les plus curieuses à ce jour. «Break Stuff», l’une des chansons légendaires du groupe de nu metal Limp Bizkit, a reçu une transformation intéressante.

Maintenant « Break Stuff » est « un joyeux numéro musical de Broadway », selon les propres mots de son créateur. L’un des commentaires de la vidéo a réussi à dire que « c’était la preuve que tout va bien mieux lorsque vous ajoutez des klaxons et appuyez sur des numéros ».

« There Ruined It » est une chaîne qui présente des résultats inattendus avec des thèmes célèbres. De « Chop Suey » de System Of A Down transformé en chanson country bluegrass, « Born in the USA » de Bruce Springsteen en bossa nova ou « Shake It Up » de Taylor Swift se sont transformés en un heavy metal tonitruant.

Plus tôt cette année, face à des allégations d’abus contre Marilyn Manson, le guitariste de Limp Bizkit Wes Borland a élevé la voix pour désigner le rockeur comme « un méchant ». Borland a été guitariste dans le groupe live de Manson pendant moins d’un an en 2008, et maintenant il considère que les allégations d’Evan Rachel Wood et des autres femmes qui se sont prononcées contre lui sont vraies.

Lors d’une conversation avec la chaîne Twitch Space Zebra, Borland a désigné Manson comme une personne talentueuse, mais a souligné qu’il pouvait perdre le contrôle et qu’il devait rester sobre, accepter ses démons intérieurs et demander de l’aide à un professionnel.